Verhaltene Impulse: Rückversicherer unter Druck, Immobilienwerte stabil

Der DAX zeigt sich zum Wochenausklang mit verhaltener Tendenz und startet leicht im Minus in den Handelstag. Auch die US-Indizes präsentieren sich bislang unentschlossen, während der japanische Nikkei mit einem moderaten Plus aus dem asiatischen Handel kommt.

Makroökonomischer Überblick:

In Japan sorgten die aktuellen Daten zum Haushaltskonsum für Stirnrunzeln: Im Juni schrumpften die Ausgaben der privaten Haushalte um 5,2 Prozent gegenüber dem Vormonat – stärker als von Analysten erwartet. Die Konsensschätzungen lagen bei -3 Prozent. Am Nachmittag richtet sich der Blick nach Kanada, wo die Arbeitslosenquote für Juli veröffentlicht wird. Erwartet wird ein stabiler Wert auf dem Niveau des Vormonats – ein Indikator für die Robustheit des nordamerikanischen Arbeitsmarkts.

Aktien im Fokus:

Besonders im Blickpunkt steht heute die Aktie der Munich Re, die nach Veröffentlichung ihrer Halbjahreszahlen unter Druck gerät. Zwar konnte der Rückversicherer dank ungewöhnlich geringer Großschäden im zweiten Quartal einen Rekordgewinn von rund 2,1 Milliarden Euro verbuchen. Doch die Details zur Vertragserneuerung mit Erstversicherern wie Allianz und Generali zum 1. Juli trüben das Bild: Die risikobereinigten Preise für Rückversicherungsschutz sanken um 2,5 Prozent, das Geschäftsvolumen ging um 3,2 Prozent zurück. Die Munich Re reagierte mit Disziplin und verzichtete auf margenschwaches Neugeschäft – ein strategisch nachvollziehbarer Schritt, der jedoch kurzfristig belastet.

Positiv zeigt sich hingegen die Aktie der Deutsche Wohnen, die heute ihre Halbjahreszahlen vorlegte. Operativ konnte die Vonovia-Tochter zulegen: Das bereinigte EBITDA stieg um gut ein Fünftel auf 395 Millionen Euro. Unter dem Strich blieb das Unternehmen zwar in den roten Zahlen, doch der Verlust reduzierte sich deutlich – von über 200 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum auf rund 53 Millionen Euro. Hauptursache waren Abschreibungen auf Grundstücke und ein negatives Bewertungsergebnis eines übernommenen Unternehmens. Die Anleger honorieren die operative Verbesserung und die relative Stabilität im schwierigen Immobilienumfeld.

