ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research hebt Ziel für Henkel auf 81 Euro - 'Buy'
dpa-AFX · Uhr
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Henkel von 80 auf 81 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Aktienbewertung signalisiere, dass Anleger immer noch Beweise für eine bessere Absatzentwicklung wollten, statt "im Zweifel für den Angeklagten zu sein", schrieb Tom Sykes in einer am Montag vorliegenden Studie./mis/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2025 / 07:58 / CET
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
onvista Premium-Artikel
Chartzeit EilmeldungUnitedHealth - langfristige Chance?heute, 15:31 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan RißeDie Re-Industrialisierung der USA ist eine Illusion09. Aug. · onvista-Partners
Trading-ImpulsZurich: Diese Schweizer Aktie ist einen Blick wert07. Aug. · onvista
Das könnte dich auch interessieren
Trump facht Halbleiter-Aktien an | Fordert aber Rücktritt des Intel CEOs07. Aug. · Markus Koch
ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Zalando auf 'Neutral' - Ziel 29 Euro06. Aug. · dpa-AFX
AKTIEN-FLASH: Henkel-Zahlen kommen gut an07. Aug. · dpa-AFX
ROUNDUP: Henkel erwartet höhere Marge trotz Konsumflaute - Aktie im Plus07. Aug. · dpa-AFX