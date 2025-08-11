Werbung ausblenden

ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Salzgitter auf 'Hold' - Ziel 26 Euro

dpa-AFX · Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Salzgitter AG nach endgültigen Geschäftszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 26 Euro belassen. Die EU-Stahlmärkte hätten sich in das dritte Quartal hinein abgeschwächt, schrieb Cole Hathorn in einer ersten Einschätzung am Montag. Der niedersächsische Stahl- und Röhrenhersteller rechne im zweiten Halbjahr nicht mit einer deutlicheren Erholung. Die EU-Stahlpreise sollten im dritten Quartal aber ihren Boden erreichen./rob/bek/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2025 / 02:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2025 / 02:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

