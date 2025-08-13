Werbung ausblenden
Aktien New York Ausblick

Rekordjagd an der Wall Street dürfte weiter gehen

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Quelle: orhan akkurt/Shutterstock.com

Am US-Aktienmarkt könnte es am Mittwoch nach dem starken Vortag weitere Rekorde geben. Der Broker IG taxierte den Nasdaq 100 eine Dreiviertelstunde vor dem Handelsstart 0,4 Prozent höher bei 23.929 Punkten, nachdem der technologielastige Index ebenso wie das marktbreite Börsenbarometer S&P 500 bereits am Dienstag Höchststände erreicht hatten. Der Dow Jones Industrial, der noch etwas von einer Bestmarke entfernt ist, wird 0,3 Prozent höher erwartet.

Die Aussicht auf Zinssenkungen treibt die Kurse an der Wall Street. Wie sich aus Terminkontrakten am Geldmarkt ablesen lässt, gilt eine Zinssenkung der Notenbank Fed im September als so gut wie sicher. Niedrigere Zinsen lassen Aktien im Vergleich zu festverzinslichen Wertpapieren attraktiver erscheinen und verbilligen Kredite. Davon können Unternehmen und Verbraucher profitieren.

Die am Vortag veröffentlichen Verbraucherpreisdaten hatten gezeigt, dass sich der Einfluss der US-Zölle auf die Inflation noch in Grenzen hält. Dies erhöht den Spielraum für die Fed, die Zinsen zu senken. Die Notenbank steht unter hohem politischen Druck, die Zinsen zu senken. Präsident Donald Trump gilt als vehementer Verfechter niedrigerer Zinsen.

Es sei einleuchtend, dass die Optimisten derzeit das Bild an der Börse bestimmten, sagte Stratege Michael Brown vom Analysehaus Pepperstone. Das Gewinnwachstum der Unternehmen sei solide, und in Bezug auf die Zollproblematik habe sich die Rhetorik zuletzt etwas abgekühlt. Zudem trage die Erwartung einer lockereren Geldpolitik dazu bei, etwaige Befürchtungen hinsichtlich einer Abschwächung der Konjunktur abzufedern.

Unter den Einzelwerten machten Lumentum und Brinker International mit robusten Zahlen auf sich aufmerksam. So übertraf die auf italienisches und mexikanisches Essen spezialisierte Restaurantkette Brinker beim bereinigten Gewinn je Aktie und bei der Ertragsprognose die Markterwartungen. Die Aktien notierten im vorbörslichen US-Handel 6,7 Prozent im Plus.

Lumentum überraschte mit seinen Resultaten insgesamt positiv. Die Papiere des Herstellers von optischen und photonischen Produkten stiegen vorbörslich um gut vier Prozent.

Für die Anteilsscheine von Venture Global ging es vorbörslich um 12,5 Prozent nach oben. Das Unternehmen mit Fokus auf die Produktion und den Export von Flüssigerdgas hatte sich in einem Schiedsverfahren gegen den Ölkonzern Shell durchgesetzt.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
N
NEW YORK
Lumentum Holdings
Brinker International
Venture Global
Werbung ausblenden

onvista Premium-Artikel

Gründer von Palantir
Wie viel Peter Thiel steckt im Börsenneuling Bullish?heute, 11:02 Uhr · onvista
Wie viel Peter Thiel steckt im Börsenneuling Bullish?
Trading-Impuls
Deutsche Immobilien-Aktie hat 30 Prozent Kurspotenzial – wenn der Ausbruch gelingtgestern, 15:30 Uhr · onvista
Deutsche Immobilien-Aktie hat 30 Prozent Kurspotenzial – wenn der Ausbruch gelingt
Chartzeit Eilmeldung
UnitedHealth - langfristige Chance?11. Aug. · onvista
UnitedHealth - langfristige Chance?
Weitere Artikel

Das könnte dich auch interessieren

Wochenausblick
Konjunkturrisiken versus Ukraine-Hoffnung: Welche Faktoren den Dax kurzfristig beeinflussen08. Aug. · dpa-AFX
Konjunkturrisiken versus Ukraine-Hoffnung: Welche Faktoren den Dax kurzfristig beeinflussen
Ukraine-Verhandlungen im Fokus
Rüstungswerte unter Druck11. Aug. · dpa-AFX
Rüstungswerte unter Druck
Kreuzfahrten und Hotels mit Rekorden
TUI hebt Gewinnprognose angestern, 16:19 Uhr · Reuters
TUI hebt Gewinnprognose an
Chinesischer Onlineriese
Media Markt und Saturn legt vor Fusion mit JD.com zugestern, 07:41 Uhr · Reuters
Media Markt und Saturn legt vor Fusion mit JD.com zu
Wall Street
New York Ausblick: Kaum Bewegung vor Inflationsdaten am Dienstag11. Aug. · dpa-AFX
New York Ausblick: Kaum Bewegung vor Inflationsdaten am Dienstag
Weitere Artikel
Werbung ausblenden