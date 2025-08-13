Rekordjagd an der Wall Street dürfte weiter gehen

Am US-Aktienmarkt könnte es am Mittwoch nach dem starken Vortag weitere Rekorde geben. Der Broker IG taxierte den Nasdaq 100 eine Dreiviertelstunde vor dem Handelsstart 0,4 Prozent höher bei 23.929 Punkten, nachdem der technologielastige Index ebenso wie das marktbreite Börsenbarometer S&P 500 bereits am Dienstag Höchststände erreicht hatten. Der Dow Jones Industrial, der noch etwas von einer Bestmarke entfernt ist, wird 0,3 Prozent höher erwartet.

Die Aussicht auf Zinssenkungen treibt die Kurse an der Wall Street. Wie sich aus Terminkontrakten am Geldmarkt ablesen lässt, gilt eine Zinssenkung der Notenbank Fed im September als so gut wie sicher. Niedrigere Zinsen lassen Aktien im Vergleich zu festverzinslichen Wertpapieren attraktiver erscheinen und verbilligen Kredite. Davon können Unternehmen und Verbraucher profitieren.

Die am Vortag veröffentlichen Verbraucherpreisdaten hatten gezeigt, dass sich der Einfluss der US-Zölle auf die Inflation noch in Grenzen hält. Dies erhöht den Spielraum für die Fed, die Zinsen zu senken. Die Notenbank steht unter hohem politischen Druck, die Zinsen zu senken. Präsident Donald Trump gilt als vehementer Verfechter niedrigerer Zinsen.

Es sei einleuchtend, dass die Optimisten derzeit das Bild an der Börse bestimmten, sagte Stratege Michael Brown vom Analysehaus Pepperstone. Das Gewinnwachstum der Unternehmen sei solide, und in Bezug auf die Zollproblematik habe sich die Rhetorik zuletzt etwas abgekühlt. Zudem trage die Erwartung einer lockereren Geldpolitik dazu bei, etwaige Befürchtungen hinsichtlich einer Abschwächung der Konjunktur abzufedern.

Unter den Einzelwerten machten Lumentum und Brinker International mit robusten Zahlen auf sich aufmerksam. So übertraf die auf italienisches und mexikanisches Essen spezialisierte Restaurantkette Brinker beim bereinigten Gewinn je Aktie und bei der Ertragsprognose die Markterwartungen. Die Aktien notierten im vorbörslichen US-Handel 6,7 Prozent im Plus.

Lumentum überraschte mit seinen Resultaten insgesamt positiv. Die Papiere des Herstellers von optischen und photonischen Produkten stiegen vorbörslich um gut vier Prozent.

Für die Anteilsscheine von Venture Global ging es vorbörslich um 12,5 Prozent nach oben. Das Unternehmen mit Fokus auf die Produktion und den Export von Flüssigerdgas hatte sich in einem Schiedsverfahren gegen den Ölkonzern Shell durchgesetzt.