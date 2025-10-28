Philips-Aktie gibt nach

AMSTERDAM (dpa-AFX) - Ein Warnbrief der US-Gesundheitsbehörde FDA hat am Dienstagnachmittag die Aktie von Philips auf Talfahrt geschickt. Das Papier des niederländischen Medizintechnikunternehmens sackte zuletzt um 3,9 Prozent auf 23,87 Euro ab, nachdem es zuvor bis auf 22,78 Euro und damit den tiefsten Stand seit rund einem Monat gefallen war.

In den USA und den Niederlanden seien Inspektionen in drei Produktionsstätten durchgeführt und dabei festgestellt worden, dass die Fabriken nicht den Anforderungen der "guten Herstellungspraxis" entsprächen, hieß es seitens der US-Behörde./ck/jha/