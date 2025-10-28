FDA sieht Mängel in Produktionsstätten
Philips-Aktie gibt nach
dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Quelle: testing/Shutterstock.com
AMSTERDAM (dpa-AFX) - Ein Warnbrief der US-Gesundheitsbehörde FDA hat am Dienstagnachmittag die Aktie von Philips auf Talfahrt geschickt. Das Papier des niederländischen Medizintechnikunternehmens sackte zuletzt um 3,9 Prozent auf 23,87 Euro ab, nachdem es zuvor bis auf 22,78 Euro und damit den tiefsten Stand seit rund einem Monat gefallen war.
In den USA und den Niederlanden seien Inspektionen in drei Produktionsstätten durchgeführt und dabei festgestellt worden, dass die Fabriken nicht den Anforderungen der "guten Herstellungspraxis" entsprächen, hieß es seitens der US-Behörde./ck/jha/
Das könnte dich auch interessieren
Drei Millionen wohl falsch verbuchtGerresheimer-Aktie erholt sich weitergestern, 08:27 Uhr · dpa-AFX
Kriselnder US-KrankenversichererUnitedHealth hebt nach herber Krise Gewinnprognose an - Aktie legt zuheute, 12:19 Uhr · dpa-AFX
Elektronik-Handelsholding CeconomyMedia/Saturn vor Übernahme mit Umsatz- und Gewinnplusheute, 07:24 Uhr · Reuters
Premium-Beiträge
Chartzeit EilmeldungWenn der Gegenwind zum Rückenwind wird: Lateinamerikas Digitalriese vor dem nächsten Wachstumsschubgestern, 16:52 Uhr · onvista
Rekordhohe Bewertungen„Reduzieren Aktien bereits“: So investieren Profis bei diesen Kursen22. Okt. · onvista