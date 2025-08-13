EQS-AFR: Cherry SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
Cherry SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
13.08.2025 / 13:46 CET/CEST
Hiermit gibt die Cherry SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 26.09.2025
Ort:
https://ir.cherry.de/de/home/publications/
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 26.09.2025
Ort:
https://ir.cherry.de/en/home/publications/
