EQS-PVR: Covestro AG: Veröffentlichung gemäß § 43 Abs. 2 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

Morgan Stanley, Wilmington, Delaware, Vereinigte Staaten von Amerika, hat uns gemäß § 43 Abs. 1 WpHG am 12.08.2025 im Zusammenhang mit der Überschreitung der Schwelle von 10 % der Stimmrechte an der Covestro AG vom 05.08.2025 über Folgendes informiert:
- Die Erhöhung der Stimmrechte, die dazu führte, dass Morgan Stanley die Meldeschwelle von 10 % der Stimmrechte an der Covestro AG überschritt, diente nicht strategischen Zielen, sondern erfolgte im Rahmen der Kundenbetreuung („client facilitation“).
- Morgan Stanley könnte in den nächsten 12 Monaten, insbesondere im Rahmen der Kundenbetreuung („client facilitation“), weitere Stimmrechte an der Covestro AG erwerben.
- Morgan Stanley strebt nicht an, die Zusammensetzung des Vorstands, des Aufsichtsrats oder eines anderen Verwaltungsorgans der Covestro AG zu beeinflussen.
- Morgan Stanley strebt nicht an, eine wesentliche Änderung der Kapitalstruktur der Covestro AG herbeizuführen, insbesondere nicht des Verhältnisses zwischen Eigen- und Fremdfinanzierung und der Dividendenpolitik.
- Die Erhöhung der Stimmrechte, die dazu führte, dass Morgan Stanley die Meldeschwelle von 10 % der Stimmrechte an der Covestro AG überschritt, resultierte aus und/oder erfolgte im Rahmen der Kundenbetreuung („client facilitation“). Die Erhöhung wurde durch eine Kombination aus externen und eigenen Mitteln von Morgan Stanley finanziert.
