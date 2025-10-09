EQS-PVR: Covestro AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
EQS Stimmrechtsmitteilung: Covestro AG
Covestro AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
09.10.2025 / 08:06 CET/CEST
Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Stimmrechtsmitteilung
1. Angaben zum Emittenten
2. Grund der Mitteilung
3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
4. Namen der Aktionäre
mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.
5. Datum der Schwellenberührung:
6. Gesamtstimmrechtsanteile
7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)
b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG
(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)
Datum der Hauptversammlung:
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:
10. Sonstige Informationen:
Datum
1. Angaben zum Emittenten
|Name:
|Covestro AG
|Straße, Hausnr.:
|Kaiser-Wilhelm-Allee 60
|PLZ:
|51373
|Ort:
|Leverkusen
Deutschland
|Legal Entity Identifier (LEI):
|3912005AWHKLQ1CPLV11
2. Grund der Mitteilung
|X
|Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten
|Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten
|Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte
|Sonstiger Grund:
3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
|Juristische Person: UBS Group AG
Registrierter Sitz, Staat: Zürich, Schweiz
4. Namen der Aktionäre
mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.
|UBS AG
5. Datum der Schwellenberührung:
|03.10.2025
6. Gesamtstimmrechtsanteile
|Anteil Stimmrechte
(Summe 7.a.)
|Anteil Instrumente
(Summe 7.b.1.+ 7.b.2.)
|Summe Anteile
(Summe 7.a. + 7.b.)
|Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG
|neu
|10,13 %
|0,19 %
|10,31 %
|189000000
|letzte Mitteilung
|9,88 %
|0,21 %
|10,08 %
|/
7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)
|ISIN
|absolut
|in %
|direkt
(§ 33 WpHG)
|zugerechnet
(§ 34 WpHG)
|direkt
(§ 33 WpHG)
|zugerechnet
(§ 34 WpHG)
|DE0006062144
|0
|20637
|0 %
|0,01 %
|DE000A40KY26
|0
|19115415
|0 %
|10,11 %
|US22304D2071
|0
|7034
|0 %
|0 %
|Summe
|19143086
|10,13 %
b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
|Art des Instruments
|Fälligkeit / Verfall
|Ausübungszeitraum / Laufzeit
|Stimmrechte absolut
|Stimmrechte in %
|Rückübertragungsanspruch aus Aktienleihe (DE0006062144)
|-
|Jederzeit
|1372
|0 %
|Nutzungsrechte an Aktien (DE000A40KY26)
|-
|Jederzeit
|20854
|0,01 %
|Nutzungsrechte aus ADR (US22304D2071)
|-
|Jederzeit
|417
|0 %
|Rückübertragungsanspruch aus Aktienleihe (DE000A40KY26)
|-
|Jederzeit
|11406
|0,01 %
|Summe
|34049
|0,02 %
b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
|Art des Instruments
|Fälligkeit / Verfall
|Ausübungszeitraum / Laufzeit
|Barausgleich oder physische Abwicklung
|Stimmrechte absolut
|Stimmrechte in %
|Short Put Options
|19.12.2025
|Physisch
|175000
|0,09 %
|Equity Swaps
|29.09.2026-10.08.2027
|Bar
|148353
|0,08 %
|Swaps on Baskets
|05.01.2027
|Bar
|50
|0 %
|Summe
|323403
|0,17 %
8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
|Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden.
|X
|Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen:
|Unternehmen
|Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher
|Instrumente in %, wenn 5% oder höher
|Summe in %, wenn 5% oder höher
|UBS Group AG
|%
|%
|%
|UBS AG
|8,49 %
|%
|8,58 %
|UBS Americas Holding LLC
|%
|%
|%
|UBS Americas Inc.
|%
|%
|%
|UBS Asset Management (Americas) LLC
|%
|%
|%
|-
|%
|%
|%
|UBS Group AG
|%
|%
|%
|UBS AG
|8,49 %
|%
|8,58 %
|UBS Asset Management AG
|%
|%
|%
|UBS Asset Management (Australia) Ltd
|%
|%
|%
|-
|%
|%
|%
|UBS Group AG
|%
|%
|%
|UBS AG
|8,49 %
|%
|8,58 %
|UBS Asset Management AG
|%
|%
|%
|UBS Asset Management (Europe) S.A.
|%
|%
|%
|-
|%
|%
|%
|UBS Group AG
|%
|%
|%
|UBS AG
|8,49 %
|%
|8,58 %
|UBS Asset Management AG
|%
|%
|%
|UBS Asset Management (Singapore) Ltd
|%
|%
|%
|-
|%
|%
|%
|UBS Group AG
|%
|%
|%
|UBS AG
|8,49 %
|%
|8,58 %
|UBS Asset Management AG
|%
|%
|%
|UBS Asset Management Holding (No. 2) Ltd
|%
|%
|%
|UBS Asset Management Holding Ltd
|%
|%
|%
|UBS Asset Management (UK) Ltd
|%
|%
|%
|-
|%
|%
|%
|UBS Group AG
|%
|%
|%
|UBS AG
|8,49 %
|%
|8,58 %
|UBS Asset Management AG
|%
|%
|%
|UBS Asset Management Holding (No. 2) Ltd
|%
|%
|%
|UBS Asset Management Holding Ltd
|%
|%
|%
|UBS Asset Management Life Ltd
|%
|%
|%
|-
|%
|%
|%
|UBS Group AG
|%
|%
|%
|UBS AG
|8,49 %
|%
|8,58 %
|UBS Americas Holding LLC
|%
|%
|%
|UBS Americas Inc.
|%
|%
|%
|UBS Financial Services Inc.
|%
|%
|%
|-
|%
|%
|%
|UBS Group AG
|%
|%
|%
|UBS AG
|8,49 %
|%
|8,58 %
|UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
|%
|%
|%
|-
|%
|%
|%
|UBS Group AG
|%
|%
|%
|UBS AG
|8,49 %
|%
|8,58 %
|UBS Asset Management AG
|%
|%
|%
|UBS Asset Management Switzerland AG
|%
|%
|%
|UBS Fund Management (Switzerland) AG
|%
|%
|%
|-
|%
|%
|%
|UBS Group AG
|%
|%
|%
|UBS AG
|8,49 %
|%
|8,58 %
|UBS Switzerland AG
|%
|%
|%
9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG
(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)
Datum der Hauptversammlung:
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:
|Anteil Stimmrechte
|Anteil Instrumente
|Summe Anteile
|%
|%
|%
10. Sonstige Informationen:
Datum
|08.10.2025
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Covestro AG
|Kaiser-Wilhelm-Allee 60
|51373 Leverkusen
|Deutschland
|Internet:
|www.covestro.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
2210324 09.10.2025 CET/CEST
