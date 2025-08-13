ROUNDUP/Kandidatur für BVB-Präsidentschaft: Watzke-Entscheidung da

DORTMUND (dpa-AFX) - Hans-Joachim Watzke hat sich festgelegt und offiziell seine Kandidatur für das Amt des Präsidenten bei Borussia Dortmund angekündigt. Bislang hatte der aktuelle Geschäftsführer der ausgegliederten BVB-Kapitalgesellschaft dies über den Sommer hin offengelassen. Hintergrund ist die überraschende Kandidatur von Amtsinhaber Reinhold Lunow, der eigentlich nicht mehr antreten sollte. Dem BVB droht nun ein monatelanger Wahlkampf.

"Bei unserer nächsten Mitgliederversammlung stelle ich mich zur Wahl als Präsident von Borussia Dortmund. Damit folge ich der Bitte der Gremien des BVB", sagte der 66 Jahre alte Watzke in einer Stellungnahme am Mittwoch, die der Deutschen Presse-Agentur vorab vorlag. Wirtschaftsrat und Ältestenrat des Clubs hatten zuletzt angekündigt, eine Kandidatur von Watzke unterstützen zu wollen.

Widersacher Lunow ist über Watzke-Entscheidung informiert

"Reinhold Lunow habe ich meine Entscheidung in einem persönlichen Gespräch mitgeteilt", sagte Watzke weiter. Lunow, der am Mittwoch seinen 72. Geburtstag feiert, äußerte such auf der Plattform X zur Watzke-Kandidatur: "Es ist gut, dass es nun Klarheit gibt zur Kandidatur von Hans-Joachim Watzke. Die Mitglieder können jetzt entscheiden, welchen Weg der e.V. in Zukunft gehen soll", schrieb Lunow.

Er sei überzeugt, dass der Weg von seinem Team und ihm "der beste ist für Borussia Dortmund" sei. "Wir freuen uns auf eine faire und respektvolle Debatte in den kommenden Wochen. Unser Ziel ist es, mit allen Beteiligten und möglichst vielen Mitgliedern in einen konstruktiven Austausch zu kommen."

Watzke ist seit 2005 Geschäftsführer beim BVB und will vor der Mitgliederversammlung im November aus diesem Amt ausscheiden. "Es wäre mir eine Ehre, wenn ich nach 20 Jahren operativer Tätigkeit unseren Verein in diesem wichtigen Amt weiterhin unterstützen könnte", sagte Watzke./lap/DP/jha