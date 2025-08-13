Werbung ausblenden

USA-Rückzug kostet Pfandbriefbank 314 Mio Euro - Immobilieninvestor zugekauft

Reuters · Uhr
Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

München (Reuters) - Der beschlossene Rückzug aus den USA kommt die Deutsche Pfandbriefbank (pbb) teuer zu stehen.

Der Immobilienfinanzierer bezifferte die Ergebniseffekte und Rückstellungen auf 314 Millionen Euro. Damit rutschte die pbb im ersten Halbjahr mit 249 (Vorjahr: Gewinn von 47) Millionen Euro tief in die roten Zahlen, wie sie am Mittwoch in Garching bei München mitteilte. Im zweiten Halbjahr soll wieder ein deutlicher Gewinn zu Buche stehen. "Der Rückzug aus dem US-Markt belastet unser Ergebnis in diesem Jahr erheblich", sagte Vorstandschef Kay Wolf. "Aber unsere weiterhin starke Kapitalquote zeigt, dass wir diese strategische Weichenstellung gut schultern können." Die Reduzierung des Risikos setze Kapital frei.

Zugleich übernimmt die pbb für einen mittleren zweistelligen Millionenbetrag Teile des Hamburger Immobilieninvestors Deutsche Investment, darunter 89,9 Prozent an der regulierten Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG). Das Unternehmen soll mit einem verwalteten Vermögen von drei Milliarden Euro der Grundstock für ein zweites Standbein der pbb in der Vermögensverwaltung sein. Bis 2027 will die pbb vier bis sechs Milliarden Euro verwalten und damit regelmäßige Provisionserträge erzielen. Einen Zukauf in dem Bereich hatte die Bank im Juni bereits angekündigt. "Die Deutsche Investment Gruppe ist ein etablierter Investmentmanager mit einem starken Leistungsspektrum gerade im Bereich Wohnen", sagte Vorstandschef Wolf.

(Bericht von Alexander Hübner, redigiert von Sabine Wollrab.

Deutsche Pfandbriefbank (pbb)
