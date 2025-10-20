Aktien Europa Schluss: EuroStoxx 50 mit Rekord - Zollstreit-Hoffnung

AMSTERDAM/LONDON/PARIS/ZÜRICH (dpa-AFX) - Beflügelt von Annäherungssignalen im Zollstreit zwischen den USA und China haben Europas wichtigste Aktienmärkte am Montag mehrheitlich zugelegt. Der EuroStoxx 50 erklomm ein Rekordhoch und schloss mit einem Plus von 1,31 Prozent bei 5.680,93 Punkten. Der Londoner FTSE 100 legte um 0,52 Prozent auf 9.403,57 Punkte zu.

Dagegen sank der Züricher SMI angesichts der Schwäche von Schwergewichten wie Roche und UBS um 0,07 Prozent auf 12.635,02 Punkte. Der Pariser Cac 40 gewann 0,39 Prozent auf 8.206,07 Zähler. Er wurde eingebremst von der extrem schwachen Aktie der BNP Paribas , die unter einem negativen Gerichtsurteil litt.

Bereits am Freitag hatten Aussagen von US-Präsident Donald Trump zum Handelsstreit mit China im US-Börsenhandel für gute Stimmung gesorgt. Am Montag stützte die Nachricht, dass Chinas Vizepremier He Lifeng eine Videoschalte mit US-Finanzminister Scott Bessent und dem US-Handelsbeauftragten Jamieson Greer abgehalten hatte. Demnach wollen sich beide Seiten noch in dieser Woche zu einer neuen Runde von Wirtschafts- und Handelskonsultationen treffen./edh//mis