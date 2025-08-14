Werbung ausblenden
Prognosen gesenkt, schwaches Quartal

Hellofresh-Aktie unter Druck

Uhr (aktualisiert: Uhr)
(dpa-AFX Broker) - Ein schwaches zweites Quartal und gesenkte Jahresprognosen dürften den Aktien von Hellofresh am Donnerstag einen weiteren Rückschlag bringen. Nach zuletzt schon drei schwächeren Xetra-Handelstagen sackten die Aktien im vorbörslichen Tradegate-Handel nochmals um sechs Prozent ab. Sie steuern damit auf ihr niedrigstes Niveau seit Mitte Juli zu.

Die UBS sprach in einem ersten Kommentar davon, dass der vorläufige Umsatz im zweiten Quartal erneut die Erwartungen verfehlt habe. Als Ergebnis davon sei der Ausblick über alle wichtigen Kennziffern hinweg gesenkt worden. Beim Umsatz geht der Kochboxen-Lieferant für 2025 nun von einem größeren Rückgang aus, während die Zielbänder für die operative Gewinnentwicklung gesenkt wurden. Zu schaffen macht dem Unternehmen der starke Euro.

Marcus Diebel von JPMorgan schrieb in einer ersten Reaktion davon, dass die Umsatzentwicklung wohl Fragen aufwirft hinsichtlich der Verfassung des Geschäftsmodells. Er erwartet, dass die Konsenserwartungen für das operative Ergebnis (Ebitda) in diesem Jahr um etwa 10 Prozent sinken werden./tih/zb

