Original-Research: PVA TePla AG (von Montega AG): Kaufen

dpa-AFX · Uhr
Original-Research: PVA TePla AG - von Montega AG

14.08.2025 / 15:53 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

Einstufung von Montega AG zu PVA TePla AG

     Unternehmen:               PVA TePla AG
     ISIN:                      DE0007461006

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      14.08.2025
     Kursziel:                  26,00 EUR (zuvor: 23,00 EUR)
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Bastian Brach

H1: Steigender Auftragseingang deutet Trendwende für 2026 an

PVA TePla hat gestern die Ergebnisse für das erste Halbjahr 2025 vorgelegt.
Während die Top Line erwartungsgemäß rückläufig war und die EBITDA-Marge
durch strategische Investitionen in R&D und den Aufbau von
Vertriebsstrukturen belastet wurde, überzeugte vor allem die starke
Entwicklung des Auftragseingangs.

Erwartet schwache Umsatzentwicklung - Auftragseingang deutlich verbessert:
PVA TePla dürfte im zweiten Quartal den Tiefpunkt des Umsatzrückgangs
verzeichnet haben mit einem Minus von 17,7% ggü. Q2/24 auf 60,8 Mio. EUR
(MONe: 59,5 Mio. EUR). Insgesamt erzielte das Unternehmen in H1 damit Erlöse
i.H.v. 119,6 Mio. EUR, was einem Rückgang von 11,6% yoy entspricht. Gründe
hierfür waren Projektverschiebungen im Halbleiterbereich sowie der schwache
Auftragseingang im gesamten Jahr 2024, der sich nun umsatzseitig
niederschlägt. Der Top Line-Rückgang betraf sowohl das Semiconductor-Segment
(H1: -13,7% yoy) als auch das Industriesegment (-6,7% yoy), sodass der
Vorstand die Guidance auf das untere Ende der bisherigen Spanne einengte.

Besonders erfreulich ist hingegen die Entwicklung des Auftragseingangs zu
bewerten, der mit 57,5 Mio. EUR gegenüber dem Vorquartal (Q1/25: 46,1 Mio.
EUR) deutlich ausgebaut werden konnte und einen neuen Höchstwert seit Q3/23
erzielte. Im Earnings Call bestätigte das Management zudem, dass die Dynamik
sich im dritten Quartal bis zuletzt weiter beschleunigt hat. Gleichzeitig
blickt PVA TePla optimistischer auf Gespräche mit bestehenden Kunden, die
als Indikator für künftige Ordereingänge zu sehen sind. Diese Aussagen sowie
das positive Momentum im Auftragseingang, trotz erhöhter geopolitischer
Spannungen im zweiten Quartal, untermauert unsere Prognosen hinsichtlich
einer zweistelligen Top Line-Steigerung in 2026. Gleichzeitig erhöhen wir
unsere Schätzungen für das laufende Jahr und die Folgejahre.

EBITDA leicht unterhalb unserer Prognosen: Die Bruttomarge konnte zwar wie
in Q1 auch im Halbjahr spürbar um 2,0PP yoy auf 33,3% zulegen, was jedoch
die rückläufigen Umsätze nur teilweise kompensieren konnte, sodass das
Bruttoergebnis mit 39,9 Mio. EUR (-5,8% yoy) leicht unter dem Vorjahreswert
lag. Die höheren operativen Kosten in den Bereichen R&D (+29,2% yoy) und
Vertrieb (28,4% yoy) schlugen sich dementsprechend deutlich im EBITDA
nieder, das um 32,0% auf 14,9 Mio. EUR sank. Während das Bruttoergebnis mit
anziehenden Umsätzen im kommenden Jahr wieder gesteigert werden sollte,
erwartet PVA TePla mittelfristig einen weiteren Anstieg der R&D-Kosten auf
rund 10% der Umsätze (H1: 6,4%), den wir nun auch in unserem Modell
abbilden.

Fazit: PVA TePla hat zwar im abgelaufenen Quartal deutliche Einbußen in
Umsatz- und Ergebnisentwicklung gegenüber dem Vorjahr erzielen müssen,
konnte jedoch gleichzeitig das Momentum im Auftragseingang nochmals
beschleunigen. Dies unterstreicht unsere Ansicht eines schwachen GJ 2025, in
dem wir Erlöse leicht unterhalb der Guidance sowie eine anschließende
signifikante Erholung in 2026 mit zweistelligen Top Line-Zuwächsen
prognostizieren. Wir passen unsere Prognosen aufgrund der starken
Auftragsentwicklung sowie höheren R&D-Kosten an und bestätigen unsere
Kaufempfehlung mit einem erhöhten Kursziel von 26,00 EUR (zuvor: 23,00 EUR).



Über Montega:

Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit
klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum
umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und
wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht
sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und
fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die
Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden
zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und
Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die
Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum
Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der
Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=c4438fe6c0b747bf43aab0f89f97c569

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: research@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate
News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com

2184230 14.08.2025 CET/CEST

