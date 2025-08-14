Original-Research: PVA TePla AG (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: PVA TePla AG - von Montega AG 14.08.2025 / 15:53 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Montega AG zu PVA TePla AG Unternehmen: PVA TePla AG ISIN: DE0007461006 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 14.08.2025 Kursziel: 26,00 EUR (zuvor: 23,00 EUR) Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Bastian Brach H1: Steigender Auftragseingang deutet Trendwende für 2026 an PVA TePla hat gestern die Ergebnisse für das erste Halbjahr 2025 vorgelegt. Während die Top Line erwartungsgemäß rückläufig war und die EBITDA-Marge durch strategische Investitionen in R&D und den Aufbau von Vertriebsstrukturen belastet wurde, überzeugte vor allem die starke Entwicklung des Auftragseingangs. [Tabelle] Erwartet schwache Umsatzentwicklung - Auftragseingang deutlich verbessert: PVA TePla dürfte im zweiten Quartal den Tiefpunkt des Umsatzrückgangs verzeichnet haben mit einem Minus von 17,7% ggü. Q2/24 auf 60,8 Mio. EUR (MONe: 59,5 Mio. EUR). Insgesamt erzielte das Unternehmen in H1 damit Erlöse i.H.v. 119,6 Mio. EUR, was einem Rückgang von 11,6% yoy entspricht. Gründe hierfür waren Projektverschiebungen im Halbleiterbereich sowie der schwache Auftragseingang im gesamten Jahr 2024, der sich nun umsatzseitig niederschlägt. Der Top Line-Rückgang betraf sowohl das Semiconductor-Segment (H1: -13,7% yoy) als auch das Industriesegment (-6,7% yoy), sodass der Vorstand die Guidance auf das untere Ende der bisherigen Spanne einengte. Besonders erfreulich ist hingegen die Entwicklung des Auftragseingangs zu bewerten, der mit 57,5 Mio. EUR gegenüber dem Vorquartal (Q1/25: 46,1 Mio. EUR) deutlich ausgebaut werden konnte und einen neuen Höchstwert seit Q3/23 erzielte. Im Earnings Call bestätigte das Management zudem, dass die Dynamik sich im dritten Quartal bis zuletzt weiter beschleunigt hat. Gleichzeitig blickt PVA TePla optimistischer auf Gespräche mit bestehenden Kunden, die als Indikator für künftige Ordereingänge zu sehen sind. Diese Aussagen sowie das positive Momentum im Auftragseingang, trotz erhöhter geopolitischer Spannungen im zweiten Quartal, untermauert unsere Prognosen hinsichtlich einer zweistelligen Top Line-Steigerung in 2026. Gleichzeitig erhöhen wir unsere Schätzungen für das laufende Jahr und die Folgejahre. EBITDA leicht unterhalb unserer Prognosen: Die Bruttomarge konnte zwar wie in Q1 auch im Halbjahr spürbar um 2,0PP yoy auf 33,3% zulegen, was jedoch die rückläufigen Umsätze nur teilweise kompensieren konnte, sodass das Bruttoergebnis mit 39,9 Mio. EUR (-5,8% yoy) leicht unter dem Vorjahreswert lag. Die höheren operativen Kosten in den Bereichen R&D (+29,2% yoy) und Vertrieb (28,4% yoy) schlugen sich dementsprechend deutlich im EBITDA nieder, das um 32,0% auf 14,9 Mio. EUR sank. Während das Bruttoergebnis mit anziehenden Umsätzen im kommenden Jahr wieder gesteigert werden sollte, erwartet PVA TePla mittelfristig einen weiteren Anstieg der R&D-Kosten auf rund 10% der Umsätze (H1: 6,4%), den wir nun auch in unserem Modell abbilden. Fazit: PVA TePla hat zwar im abgelaufenen Quartal deutliche Einbußen in Umsatz- und Ergebnisentwicklung gegenüber dem Vorjahr erzielen müssen, konnte jedoch gleichzeitig das Momentum im Auftragseingang nochmals beschleunigen. Dies unterstreicht unsere Ansicht eines schwachen GJ 2025, in dem wir Erlöse leicht unterhalb der Guidance sowie eine anschließende signifikante Erholung in 2026 mit zweistelligen Top Line-Zuwächsen prognostizieren. Wir passen unsere Prognosen aufgrund der starken Auftragsentwicklung sowie höheren R&D-Kosten an und bestätigen unsere Kaufempfehlung mit einem erhöhten Kursziel von 26,00 EUR (zuvor: 23,00 EUR). 