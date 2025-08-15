Werbung ausblenden

Applied Materials enttäuscht mit Ausblick - Aktie stürzt ab

Frankfurt/Bangalore (Reuters) - Applied Materials hat mit einem schwachen Ausblick auf das laufende Quartal die Anleger verschreckt.

Als Grund nannte das US-Unternehmen am Donnerstag eine unbeständige Nachfrage von Kunden angesichts der wirtschaftlichen Unsicherheit. Die Aktie des Chipindustrie-Ausrüsters fiel nachbörslich um elf Prozent. Für das vierte Quartal rechnet Applied Materials mit einem Umsatz von 6,70 Milliarden Dollar, plus oder minus 500 Millionen Dollar. Analysten hatten laut LSEG-Daten im Schnitt mit 7,33 Milliarden Dollar gerechnet. Die anhaltenden Zollverhandlungen von US-Präsident Donald Trump sowie bestimmte Exportbeschränkungen nach China belasteten die Auftragseingänge.

"Wir erwarten im vierten Quartal einen Umsatzrückgang, der sowohl auf eine Konsolidierung der Kapazitäten in China als auch auf eine unregelmäßige Nachfrage von Spitzenkunden zurückzuführen ist", sagte Finanzvorstand Brice Hill. Im abgelaufenen dritten Quartal übertraf Applied Materials hingegen die Erwartungen. Der Umsatz stieg um acht Prozent auf 7,30 Milliarden Dollar, während Analysten mit 7,22 Milliarden gerechnet hatten.

Applied Materials hatte in den vorangegangenen Quartalen die Markterwartungen mehrfach verfehlt. Der Grund waren die immer wieder verschärften US-Beschränkungen für Technologie-Exporte nach China und die allgemeine Verunsicherung durch die US-Zollpolitik.

(Bericht von Hakan Ersen und Jaspreet Singh; Geschrieben von Scot W. Stevenson; Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)

