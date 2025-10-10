AKTIE IM FOKUS: Aixtron sehr schwach - Ruppiger Wochenverlauf

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die jüngste Achterbahnfahrt der Aixtron -Aktien setzt sich am Freitag mit kräftigen Kursabschlägen fort. Eine gestrichene Kaufempfehlung von Warburg Research setzte dem Kurs zu, das Minus belief sich auf 3,8 Prozent.

Laut Analyst Malte Schaumann steht der Zulieferer für die Halbleiterindustrie vor einem weiteren Übergangsjahr. Da in den nächsten zwei bis drei Quartalen keine wesentliche Erholung der Auftragslage in Sicht sei, erschienen die Konsensschätzungen für 2026 zu optimistisch.

Die Aixtron-Papiere sind in dieser Woche auf Berg- und Talfahrt. Ein kritischer Blick der USA auf Chipausrüster-Exporte nach China und damit verbundene Sorgen vor Exportbeschränkungen hatte zunächst ebenso belastetet wie eine etwas skeptische Einschätzung von JPMorgan, während der generelle Auftrieb im Technologiesektor und besser als erwartet ausgefallene Umsatzahlen von TSMC zeitweise die Stimmung aufhellten./ajx/mis