ROUNDUP: Deutsche Euroshop steigert Gewinn dank positivem Bewertungsergebnis

HAMBURG (dpa-AFX) - Der Einkaufszentren-Investor Deutsche Euroshop hat im ersten Halbjahr den Gewinn kräftig gesteigert. Unter dem Strich legte er um 17,3 Prozent auf 69,8 Millionen Euro zu, wie das Unternehmen am Donnerstagabend in Hamburg mitteilte. Durch gestiegene Vertragsmieten sei das Bewertungsergebnis im laufenden Jahr deutlich besser ausgefallen, hieß es.

Operativ zeigte sich hingegen ein etwas anderes Bild. Der Umsatz sank in den ersten sechs Monaten des Jahres um 1,1 Prozent auf 131,4 Millionen Euro. Vor Steuern und Zinsen verdiente das Unternehmen 103,9 Millionen Euro und damit 3,2 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Gestiegenen Vertragsmieten standen unter anderem einmalige Umlage- und Kosteneffekte gegenüber, hieß es.

Die im SDax notierte Aktie schwankte am Freitag den Vormittag lang um den Vortagesschluss. Gegen Mittag baute das Papier sein Minus auf bis zu ein Prozent aus. Der Einzelhandelsimmobilien-Spezialist sei leicht hinter den Schätzungen zurückgeblieben, bemerkte Kai Klose von der Privatbank Berenberg. Die Jahresziele aber schienen erreichbar, da der Auslastungsgrad wieder steigen dürfte. Auch Baader-Analyst Andre Remke sieht das Unternehmen auf Kurs zu den Jahreszielen. Er hob besonders das Bewertungsergebnis hervor. Erstmals seit Jahren habe die Portfoliobewertung ein positives Ergebnis geliefert.

"Für das zweite Halbjahr sehen wir weiteres Potenzial für ein stabiles Wachstum auf operativer Ebene", sagte Firmenchef Hans-Peter Kneip laut Mitteilung. Das erste Halbjahr habe sich weitgehend im Rahmen der Erwartungen entwickelt. Die Prognosen für das Gesamtjahr wurden im Halbjahresbericht bestätigt.

Zum Portfolio von Deutsche Euroshop zählen unter anderem das Main-Taunus-Zentrum nahe Frankfurt und die Altmarkt-Galerie in Dresden./jha/nas/men