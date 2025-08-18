AKTIEN IM FOKUS: Erneuerbare Energien gefragt - Klarheit zu US-Subventionen

KOPENHAGEN/FRANKFURT (dpa-AFX) - Neue US-Subventionsrichtlinien für Wind- und Solarenergie haben am Montag Erneuerbare-Energien-Aktien angetrieben. Die Regelungen sind laut Experten weniger schlimm befürchtet und schaffen nun Klarheit.

An der Kopenhagener Börse zogen die Titel des Windturbinenherstellers Vestas um rund 15 Prozent auf 132 dänische Kronen an. Damit durchbrachen sie den Abwärtstrend der vergangenen Wochen und erreichten den höchsten Stand seit November vergangenen Jahres. Für die Anteile des Branchenkollegen Orsted ging es um 2,6 Prozent bergauf, nachdem sie am Donnerstag noch ein Rekordtief markiert hatten.

Im MDax , der die Aktien der mittelgroßen deutschen Werte enthält, zählte Nordex mit plus 4,3 Prozent zu den größten Gewinnern. Beim Fotovoltaikkonzern SMA Solar aus dem Nebenwerte-Index SDax konnten sich die Anleger über einen Kurssprung von 10 Prozent und den Spitzenplatz freuen. Dahinter verteuerten sich die Titel des Betreibers und Entwicklers von Wind- und Solarparks Energiekontor um 2,8 Prozent. Im Leitindex Dax lag der Energietechnikkonzern Siemens Energy mit immerhin plus 1,6 Prozent weit vorn./gl/mis