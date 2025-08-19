Werbung ausblenden
Zalando mit Erholungsversuch im sehr schwachen August

Die Aktien von Zalando haben sich am Dienstag berappelt und den höchsten Stand seit knapp zwei Wochen erreicht. Eine positivere Einschätzung der Baader Bank gab Auftrieb.

Das Plus von zuletzt 4,1 Prozent auf 24,30 Euro änderte gleichwohl nichts daran, dass es im August für die Titel des Online-Modehändlers mit minus 5,5 Prozent immer noch schlecht aussieht. Der längerfristige Abwärtstrend seit Februar hat Bestand.

Baader-Analyst Volker Bosse hatte die Papiere von "Add" auf "Buy" hochgestuft, das Kursziel aber von 37 auf 32 Euro gesenkt. Er verwies auf den verbesserten Ausblick und das Potenzial im Zusammenhang mit der Übernahme von About You. Mit der Akquisition habe Zalando nun eine sehr gute Marktstellung inne.

