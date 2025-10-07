Werbung ausblenden
Videoanalyse 07.10.2025

Nach OpenAI-Deal: AMD würde ich nicht mehr kaufen

onvista · Uhr (aktualisiert: Uhr)
KI
Der Chipkonzern AMD hat einen Riesen-Auftrag von KI-Pionier OpenAI ("ChatGPT") erhalten. Der Aktienkurs ist deshalb extrem gestiegen. 

Profi-Trader Martin Goersch analysiert die Situation und gibt euch seine Einschätzung zur Aktie. 

Videoanalyse 07.10.2025
