AKTIEN IM FOKUS: DocMorris schwächeln nach Halbjahreszahlen - Redcare erholt

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von DocMorris haben am Dienstag nach der Veröffentlichung von Halbjahreszahlen vorbörslich geschwächelt. Die Papiere des Schweizer Konkurrenten von Redcare Pharmacy büßten fast 2 Prozent ein, während Redcare rund 2,5 Prozent gewannen.

Währungsbereinigt sei das Umsatzwachstum mit gut 10 Prozent schwächer ausgefallen als die gut 27 Prozent von Redcare, konstatierte Baader-Experte Volker Bosse. Im Rezeptgeschäft sei DocMorris in Deutschland um 40 Prozent gewachsen, Redcare um 160 Prozent.

Redcare hatte Ende Juli über das erste Halbjahr berichtet. Vom damaligen Zwischenhoch bei 114 Euro fielen die Papiere zuletzt gut 19 Prozent zurück. Auf Jahressicht liegen die Aktien gar rund 30 Prozent im Minus. Bei DocMorris sind es sogar über 60 Prozent./ag/mis