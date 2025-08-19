EQS-News: EPH Group AG unterzeichnet Kaufverträge für drei weitere Hotelprojekte - Finanzierung großteils über Sachkapitalerhöhung

EQS-News: EPH Group AG / Schlagwort(e): Ankauf/Börsengang

EPH Group AG unterzeichnet Kaufverträge für drei weitere Hotelprojekte - Finanzierung großteils über Sachkapitalerhöhung



19.08.2025 / 17:38 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





EPH Group AG unterzeichnet Kaufverträge für drei weitere Hotelprojekte - Finanzierung großteils über Sachkapitalerhöhung

Projekte am Großglockner, im Raum Ossiacher See und im Nationalpark Kalkalpen

Gründung der Projektgesellschaften und Abschluss der notariellen Kaufverträge

Wien, 19. August 2025 – Ergänzend zur Ad-hoc-Meldung vom 09.07.2025 informiert die EPH Group AG, dass nach positivem Abschluss der Due-Diligence-Prüfungen heute die angekündigte Gründung der Projektgesellschaften und die Unterzeichnung der notariellen Kaufverträge im Rahmen von Asset Deals für drei neue Hotelprojekte vollzogen wurden.

Alle drei Liegenschaften befinden sich in Österreich - am Großglockner, im Raum Ossiacher See und im Nationalpark Kalkalpen. Die EPH Group AG hält an den Projektgesellschaften jeweils 90 %, die Verkäufer bleiben mit jeweils 10 % beteiligt.

In den grundbuchfähigen Liegenschaftskaufverträgen wurde vereinbart, dass die jeweiligen Verkäufer sich verpflichten, die Kaufpreisforderungen - nach Abzug von Bankverbindlichkeiten - als Sacheinlage gegen den Erhalt von EPH-Aktien in die EPH Group AG einzubringen.

Die Kaufverträge stehen noch unter aufschiebenden Bedingungen. Der vollständige Abschluss der Transaktionen erfolgt unter anderem erst nach dem geplanten Börsenlisting der EPH-Aktien am Vienna MTF der Wiener Börse und ist zusätzlich abhängig von der erfolgreichen (Um-)Finanzierung der derzeit bestehenden Bankverbindlichkeiten durch die bisherigen Banken oder geeignete alternative Finanzierungsinstrumente.

Ende der Unternehmensmeldung

Über die EPH Group AG:

Die EPH Group AG besteht aus einer Gruppe von Investoren, Projektentwicklern, Hotelimmobilien-, Finanzierungs- und Kapitalmarkt-Experten. Das Unternehmen plant den Aufbau eines diversifizierten Portfolios von renditestarken Hotels und Resorts im Premium- und Luxussegment in Österreich, Deutschland und anderen europäischen Top-Destinationen. Aufgrund der langjährigen Erfahrung des EPH-Teams besteht ein hervorragender Marktzugang und eine volle Akquisitionspipeline. In den Bereichen Feasibility Study, Due Diligence, Bewertung, Contract Management, M&A, Portfolio Strategy, Development und Construction arbeitet die EPH Group AG mit den führenden Hotel- und Tourismus-Consulting-Unternehmen in Österreich und Deutschland zusammen. So kann die Gesellschaft auf eine umfassende Expertise zurückgreifen und für jedes Projekt die bestmögliche Strategie entwickeln.

Weitere Informationen finden Sie unter www.eph-group.com.

Kontakt Investoren / Presse:

max. Equity Marketing GmbH

Maximilian Fischer

Marienplatz 2

80331 München

Tel.: +49 89 139 2889 0

Mail: m.fischer@max-em.de

19.08.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



2186032 19.08.2025 CET/CEST