IRW-News: Alset AI Ventures Inc.: Lyken.AI lanciert Unternehmens-Website im Vorfeld seines Scale-Ups

IRW-PRESS: Alset AI Ventures Inc.: Lyken.AI lanciert Unternehmens-Website im Vorfeld seines Scale-Ups

Die neue Website soll das Kunden-Engagement fördern, die Umsatz-Pipeline unterstützen und KI-Infrastrukturlösungen aufzeigen

VANCOUVER, British Columbia - 20. August 2025 / IRW-Press / Alset AI Ventures Inc. (TSXV: GPUS) (OTC: GPUSF) (FWB: 1R60, WKN: A3ESVQ) (Alset AI oder das Unternehmen), ein Unternehmen im Bereich der künstlichen Intelligenz (KI), das durch strategische Investitionen und Cloud-Computing-Lösungen Innovationen vorantreibt, gibt mit Freude die Lancierung der neuen Unternehmens-Website für Lyken.AI, die führende Cloud-Computing-Plattform des Unternehmens, bekannt. Die neue Lyken.AI-Website finden Sie unter: https://www.lyken.ai/

Dieser Webauftritt markiert einen wichtigen Schritt in der kommerziellen Akzeleration von Lyken.AI und schafft eine zentrale Anlaufstelle für Kunden, Partner, Anbieter und Investoren, um mit den differenzierten Platform-as-a-Service (PaaS)-Lösungen des Unternehmens in Kontakt zu treten. Auf der neuen Website werden die Full-Stack-Infrastrukturkompetenzen, die strategischen Partnerschaften und das skalierbare Bereitstellungsmodell von Lyken hervorgehoben.

Lyken.AI ist ein Eckpfeiler unserer Wachstumsstrategie, und als nunmehr alleiniger Eigentümer sind wir in der Lage, den Umsatz zu steigern und eine differenzierte Cloud-Computing-Plattform auf den Markt zu bringen, erklärt Adam Ingrao, CEO von Alset AI. Die neue Website stellt die Dienstleistungen von Lyken vor und macht sie für Kunden und Partner zugänglicher.

Dieser Meilenstein folgt auf das von Alset AI bereits durchgeführte Rebranding und die Neupositionierung von Cedarcross International Technologies als Lyken.AI. Dieser PaaS-Anbieter der nächsten Generation wurde ins Leben gerufen, um den dringenden Bedarf an skalierbarer KI-Infrastruktur in Kanada zu decken. Das Modell von Lyken vereint die Kompetenzen eines Infrastructure-as-a-Service- und Platform-as-a-Service-Anbieters, der von einem starken Partner-Ökosystem unterstützt wird.

Laut Prognosen von Fortune Business Insights werden die weltweiten Infrastrukturausgaben für KI von 46,15 Mrd. $ im Jahr 2024 auf 356,14 Mrd. $ im Jahr 2032 ansteigen, was einer durchschnittlichen jährlichen Zuwachsrate von 29,1 % entspricht. Nordamerika wird im Rahmen dieser Expansion voraussichtlich die Führungsrolle einnehmen. Mit dem Start seiner Unternehmens-Website ist Lyken.AI gut aufgestellt, um dieses Wachstum für sich zu nutzen, indem den Kunden schlüsselfertige, margenstarke und skalierbare Rechenlösungen angeboten werden.

Über Alset AI Ventures Inc.

Alset AI ist ein bahnbrechendes KI- und Cloud-Computing-Investmentunternehmen, das sich der Förderung von Technologieunternehmen mit hohem Potenzial verschrieben hat. Durch eine Kombination aus Kapital, strategischer Beratung und Cloud-Computing-Allianzen gestaltet Alset AI die Zukunft der künstlichen Intelligenz und baut eine auf KI ausgerichtete Risikokapitalplattform auf, die für beträchtliches Wachstum bereit ist.

Für weitere Informationen über Alset AI Ventures Inc. wenden Sie sich bitte an:

Investor Relations

Adam Ingrao

Chief Executive Officer

T: 236.312.6744

E: ir@alsetai.com

Weder die TSXV noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSXV) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Vorsichtshinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung kann bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen (zusammenfassend als zukunftsgerichtete Aussagen) in Bezug auf das Unternehmen enthalten. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gehören unter anderem Aussagen über die Fähigkeit von Lyken.AI, den Umsatz des Unternehmens zu steigern und eine differenzierte Cloud-Computing-Plattform bereitzustellen, die Rolle der neuen Website bei der Verbesserung des Zugangs zu den Dienstleistungen von Lyken.AI für Kunden und Partner und bei der Bereitstellung schlüsselfertiger, margenstarker und skalierbarer Computing-Lösungen sowie der prognostizierte Anstieg der weltweiten Infrastrukturausgaben für KI, angeführt von Nordamerika. Zukunftsgerichtete Aussagen enthalten in der Regel Wörter wie werden, beabsichtigen, antizipieren, könnten, sollten, dürfen, erwarten, schätzen, prognostizieren, planen, potenziell, projizieren, annehmen, erwägen, glauben, sollen, geplant und ähnliche Begriffe. Bei diesen Aussagen handelt es sich lediglich um Vorhersagen. Bei den Schlussfolgerungen und Prognosen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung enthalten sind, wurden verschiedene Annahmen getroffen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine Garantie für zukünftige Leistungen, Handlungen oder Entwicklungen und basieren auf Erwartungen, Annahmen und anderen Faktoren, die das Management derzeit als relevant, vernünftig und den Umständen entsprechend erachtet. Obwohl das Management davon ausgeht, dass die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen angemessen sind, können die tatsächlichen Ergebnisse aufgrund der mit der Geschäftstätigkeit von Alset AI verbundenen und ihr innewohnenden Risiken und Ungewissheiten erheblich abweichen. Weitere wesentliche Risiken und Ungewissheiten, die sich auf die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen, sind u.a. die Auswirkungen der allgemeinen Wirtschaftslage sowie unvorhergesehene Ereignisse und Entwicklungen. Diese Aufzählung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit der Faktoren, die die zukunftsgerichteten Aussagen des Unternehmens beeinflussen können. Viele dieser Faktoren liegen außerhalb der Kontrolle von Alset AI. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden in ihrer Gesamtheit ausdrücklich durch diese Warnhinweise qualifiziert. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung, und Alset AI übernimmt keine Verpflichtung, die darin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen verlangt. Risiken und Ungewissheiten in Bezug auf die Geschäftstätigkeit des Unternehmens werden unter der Überschrift Risks and Uncertainties in den jüngsten Management's Discussion and Analysis und anderen Offenlegungsdokumenten, die auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar sind, ausführlicher erläutert.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=80763

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=80763&tr=1

