Netflix: Dämonenjägerinnen knacken 200-Millionen-Marke

BERLIN (dpa-AFX) - Der Animations-Musical-Film "KPop Demon Hunters" hat als zweiter Netflix-Film überhaupt erst die Marke von 200 Millionen Abrufen überschritten. Seit der Veröffentlichung (am 20. Juni) kommt der Film inzwischen (bis Sonntag, 17. August) auf mehr als 210,5 Millionen sogenannte views.

Wenn das poppige Werk so weitermacht, wird es schon kommende Woche der erfolgreichste Netflix-Film und holt die Actionkomödie "Red Notice" mit Dwayne Johnson, Ryan Reynolds und Gal Gadot aus dem Jahr 2021 ein, für den einst 230,9 Millionen Abrufe gezählt wurden.

In seinen Bestenlisten - also etwa bei "Red Notice" - bezieht sich der Streamingdienst Netflix immer nur auf die ersten 91 Online-Tage. Längerfristige Abrufzahlen gibt Netflix nicht preis.

Das bedeutet, dass "KPop Demon Hunters" noch bis 19. September Zeit hätte, der erfolgreichste Film zu werden. Angesichts der bisherigen Zahlen aus den Wochencharts ist es aber wahrscheinlich, dass es schon in einer Woche so weit ist.

Die Wochencharts-Zahlen seit dem Start von "KPop Demon Hunters":

* 20.6. bis 22.6.: 9,2 Millionen Abrufe

* 23.6. bis 29.6.: 24,2 Millionen Abrufe

* 30.6. bis 06.7.: 22,7 Millionen Abrufe

* 07.7. bis 13.7.: 24,2 Millionen Abrufe

* 14.7. bis 20.7.: 25,8 Millionen Abrufe

* 21.7. bis 27.7.: 26,3 Millionen Abrufe

* 28.7. bis 03.8.: 26,3 Millionen Abrufe

* 04.8. bis 10.8.: 25,9 Millionen Abrufe

* 11.8. bis 17.8.: 26,0 Millionen Abrufe

Der von Sony Pictures Animation produzierte Animations-Fantasyfilm dreht sich um die K-Pop-Girlgroup Huntrix (auch Huntr/X geschrieben), bestehend aus Rumi, Mira und Zoey.

Die drei jungen Frauen führen ein Doppelleben als Dämonenjägerinnen. Plötzlich bekommen sie Konkurrenz von einer Boyband, deren Jungs aber Dämonen sind.

Der Hype beförderte den Film-Soundtrack mit K-Pop-Ohrwürmern weltweit in Hitparaden. Der Song "Golden", der in dem Film als Smash-Hit gehandelt wird, wurde es tatsächlich in der Realität. Er eroberte auch in Deutschland Platz eins der Single-Charts.

Netflix hat nach eigenen Angaben mehr als 300 Millionen zahlende Mitglieder in über 190 Ländern.

Dienstagabends werden Wochencharts veröffentlicht, die die Streaming-Top-10 für Filme und Serien jeweils von Montag bis Sonntag davor erfassen./gth/DP/zb