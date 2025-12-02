Apple sperrt sich laut Insidern gegen staatliche App-Vorgabe in Indien

Apple will sich Insidern zufolge einer Anordnung der indischen Regierung widersetzen, auf seinen Smartphones eine staatliche App zur Cybersicherheit vorzuinstallieren.

Der US-Technologiekonzern werde Neu-Delhi seine Vorbehalte mitteilen, da die Vorgabe Datenschutz- und Sicherheitsbedenken aufwerfe, sagten drei mit der Angelegenheit vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters. Die Regierung in Neu-Delhi hatte zuvor vertraulich angeordnet, dass Smartphone-Hersteller wie Apple, Samsung und Xiaomi innerhalb von 90 Tagen die App "Sanchar Saathi" oder "Communication Partner" auf ihren Geräten installieren müssen.

Mit der App sollen nach offiziellen Angaben gestohlene Telefone aufgespürt, blockiert und deren Missbrauch verhindert werden. Zudem sollen die Hersteller sicherstellen, dass die App nicht deaktiviert werden kann und sie per Software-Update auf bereits ausgelieferte Geräte gespielt wird. Politische Gegner von Premierminister Narendra Modi und Datenschützer kritisierten das Vorhaben scharf.

Sie sehen darin einen Weg für die Regierung, sich Zugang zu den 730 Millionen Smartphones in Indien zu verschaffen. Ein führender Politiker der oppositionellen Kongresspartei, K.C. Venugopal, schrieb auf der Plattform X: "Der Große Bruder kann uns nicht beobachten."

Apple plane nicht, der Anweisung nachzukommen, sagten zwei mit dem Vorgang vertraute Personen. Der iPhone-Hersteller werde der Regierung mitteilen, dass er sich nirgendwo auf der Welt an solche Vorschriften halte. Apple "kann das nicht tun. Punkt", sagte einer der Insider. Die Anordnung bezüglich der App erfolgt inmitten eines Rechtsstreits zwischen Apple und der indischen Wettbewerbsbehörde über das Kartellrecht des Landes. Der US-Konzern befürchtet in diesem Fall eine Geldstrafe von bis zu 38 Milliarden US-Dollar.

Während Apple sein App-Angebot und das Betriebssystem iOS, die für sein 100 Milliarden Dollar schweres Dienstleistungsgeschäft von entscheidender Bedeutung sind, streng kontrolliert, ist Googles Android ein offenes System. Dies erlaubt Herstellern wie Samsung und Xiaomi größere Freiheiten bei der Anpassung ihrer Software. Samsung prüfe die Anordnung, hieß es weiter.

Den Insidern zufolge erließ die Regierung die Anordnung ohne vorherige Absprache mit der Industrie. Apple und das indische Telekommunikationsministerium waren für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen.