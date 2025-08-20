Werbung ausblenden

Original-Research: Berentzen-Gruppe AG (von Montega AG): Kaufen

Original-Research: Berentzen-Gruppe AG - von Montega AG

20.08.2025 / 11:13 CET/CEST
Einstufung von Montega AG zu Berentzen-Gruppe AG

     Unternehmen:               Berentzen-Gruppe AG
     ISIN:                      DE0005201602

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      20.08.2025
     Kursziel:                  9,00 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Ingo Schmidt, CIIA

Schwaches Spirituosenumfeld bremst - Mio Mio und Premium-Handelsmarken als
Lichtblicke

Die am 14.08. veröffentlichten Halbjahreszahlen der Berentzen-Gruppe AG
bestätigen die bereits im Juli kommunizierten vorläufigen Ergebnisse und
verdeutlichen die weiterhin schwierigen Rahmenbedingungen im deutschen
Getränkemarkt. Mit Umsatzerlösen von 79,9 Mio. EUR, einem EBITDA von 7,4
Mio. EUR und einem EBIT von 3,2 Mio. EUR blieben die zentralen
Finanzkennzahlen in H1 spürbar unter Vorjahr. Positiv ist jedoch die
Rückkehr in die Gewinnzone mit einem Konzernergebnis von 0,6 Mio. EUR.

[Tabelle]

Spirituosen im Gegenwind: Hauptbelastungsfaktor blieb das Kernsegment
Spirituosen. Die Fokusmarken Berentzen (-10,5% yoy) und Puschkin (-20,3%
yoy) litten unter der anhaltenden Konsumzurückhaltung sowie dem kompletten
Ausbleiben von Promotion-Aktivitäten im Discount-Einzelhandel. Positiv
entwickelte sich hingegen das Geschäft mit Premium- und Medium-Handelsmarken
(+10,1%), das die strategische Relevanz dieses Segments unterstreicht.
Insgesamt verringerte sich der Umsatz im Segment Spirituosen um 5,8% auf
50,3 Mio. EUR.

Mio Mio bleibt Wachstumstreiber: Einmal mehr konnte Mio Mio seine Rolle als
Wachstumsmotor bestätigen. Mit einem Umsatzplus von 13,2% yoy auf 11,6 Mio.
EUR bleibt die Marke weiterhin zentraler Impulsgeber im Segment alkoholfreie
Getränke. Treiber waren insbesondere die erfolgreiche Einführung der Dose
sowie verstärkte Marketingkampagnen. Rückgänge im Gesamtsegment in Höhe von
3,9 Mio. EUR auf 17,6 Mio. EUR im H1 resultieren aus dem Verkauf des
Standorts Grüneberg, der im letzten Jahr noch eben diese 3,9 Mio. EUR zum
Halbjahresumsatz beigetragen hat, sowie dem Auslaufen der Sinalco-Konzession
zum 31.12.2024.

Stabile Bilanz, solider Ausblick: Die Eigenkapitalquote verbesserte sich im
H1 auf 36,4% (31.12.2024: 33,1%), der Free Cashflow lag mit -7,8 Mio. EUR
leicht besser als im Vorjahr. Das Management hat die Ende Juli reduzierte
Jahresprognose bestätigt: Während der Umsatz bei 172-178 Mio. EUR liegen
soll, wird das EBIT bei 8,0-9,5 Mio. EUR erwartet. Damit impliziert der
Ausblick eine Stabilisierung der Ergebnisse im zweiten Halbjahr - getragen
von stärkeren Markenimpulsen und einer erwarteten Normalisierung im
Spirituosenvertrieb.

Fazit: Trotz des weiterhin schwierigen Konsumumfeldes und der kürzlich
reduzierten Jahresziele zeigt der Halbjahresbericht doch deutlich, dass
Berentzen über tragfähige Wachstumspfeiler verfügt. Während Mio Mio und die
Premium-Handelsmarken robustes Wachstum liefern, erachten wir die Schwäche
bei Berentzen als temporär. Hier dürften insbesondere die Investitionen in
Markenpräsenz langfristig Früchte tragen. Wir bekräftigen unser Kaufen-Votum
und bestätigen das Kursziel von 9,00 EUR.



Über Montega:

Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit
klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst
Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch
erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als
ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert
sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung
von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig
orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär
aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega
zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde
Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen
Small- und MidCap-Unternehmen aus.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=93d3079dc9a4bfe97016d4f83c5e5d98

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: research@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

