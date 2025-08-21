Werbung ausblenden

ANALYSE-FLASH: Bernstein hebt Safran auf 'Outperform' und Ziel auf 370 Euro

dpa-AFX · Uhr
Rüstungsindustrie

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Safran von "Market-Perform" auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel von 320 auf 370 Euro angehoben. Die Stärke im Ersatzteil- und Wartungsgeschäft sollte bis zum Ende des Jahrzehnts ein überdurchschnittliches Gewinnwachstum unterstützen, schrieb Adrien Rabier in seiner am Donnerstag vorliegenden Neubewertung. Die mittelfristigen Ziele des Triebwerksherstellers seien zu konservativ und dürften nach oben korrigiert werden. Dazu habe die jüngst unterdurchschnittliche Kursentwicklung der Aktie eine im Branchenvergleich attraktive Bewertung beschert./gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.08.2025 / 19:21 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.08.2025 / 05:00 / UTC

Safran
