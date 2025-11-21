W​e​r​b​u​n​g ausblenden

ANALYSE-FLASH: Berenberg belässt Renk auf 'Buy' - Ziel 84 Euro

Rüstung
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Renk nach dem Kapitalmarkttag des MDax-Konzerns mit einem Kursziel von 84 Euro auf "Buy" belassen. Die aktuelle Kursschwäche biete eine gute Gelegenheit, schrieb George McWhirter am Freitag. Der Panzer-Getriebe stehe vor einer starken Wachstumsbeschleunigung ab 2028./rob/mis/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.11.2025 / 06:55 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

