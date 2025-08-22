Werbung ausblenden
CTS Eventim rutschen weiter ab - Reaktionen auf Halbjahresergebnisse

dpa-AFX
Quelle: T. Schneider/Shutterstock.com

FREnttäuschende Halbjahresresultate von CTS Eventim haben die Aktien des Ticketvermarkters und Konzert-Veranstalters auch am Freitag belastet. Mit minus drei Prozent auf 79,85 Euro sanken sie fast auf ihr Vortagestief von gut 79 Euro. Das hatte mit einem Minus von zeitweise rund 20 Prozent ein Jahrestief bedeutet, bevor die Papiere ihre Verluste etwas eindämmten.

Die meisten Experten blieben den Aktien in ihren Reaktionen nach dem Kurseinbruch grundsätzlich gewogen, kappten lediglich ihre Kursziele. Lara Simpson von der Bank JPMorgan etwa hob die langfristigen Chancen hervor, die zunächst von hohen Schwankungen überschattet würden.

Oddo BHF strich derweil die Empfehlung für CTS. Nach dem ersten Quartal habe das Unternehmen nun erneut enttäuscht, hieß es zur Begründung des neuen "Neutral"-Votums. Zudem habe man in der Telefonkonferenz Mitte Mai keine Schwächen im Bereich Live Entertainment angedeutet, als ja bereits die Hälfte des Quartals schon gelaufen war. Die Berechenbarkeit scheine also schwierig zu sein. Die Experten kappten ihre Ergebnisschätzungen für 2025 und 2026.

MWB Research rät derweil, den Kursrutsch zum Einstieg zu nutzen. Ihr Kursziel liegt mit 100 Euro auf dem Niveau, das noch am Dienstag gehandelt wurde. Auch Oddo signalisiert mit 86 Euro eigentlich etwas Erholungsspielraum.

