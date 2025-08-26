dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 26.08.2025 - 15.15 Uhr

ROUNDUP: Deutsche Autobranche streicht über 50.000 Jobs in einem Jahr

FRANKFURT - In der Wirtschaftskrise gehen der deutschen Industrie immer mehr Stellen verloren. Allein in der Autobranche wurden innerhalb eines Jahres netto rund 51.500 Jobs oder fast sieben Prozent der Arbeitsplätze abgebaut, zeigt eine Analyse der Beratungsgesellschaft EY, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Keine andere Industriebranche sei so stark betroffen.

ROUNDUP: Gericht stoppt Werbung für Apple Watch wegen Greenwashing

FRANKFURT - Umwelt-Schlappe für den Technologie-Konzern Apple : Das Unternehmen darf seine Smartwatches in Deutschland künftig nicht mehr als "CO2-neutral" bewerben. Das Landgericht Frankfurt hat die Werbung als irreführend untersagt und ist mit seinem Urteil (Az.: 3-06 O 8/24) einer Unterlassungsklage der Deutschen Umwelthilfe (DUH) gefolgt. Der Verein hat Apple Greenwashing vorgeworfen.

Ermutigende Studie: Lilly will noch 2025 Zulassung für Abnehmpille beantragen

INDIANAPOLIS - Der mit Abnehmspritzen erfolgreiche US-Pharmakonzern Lilly will noch bis Jahresende die Zulassung für einen Gewichtssenker in Tablettenform beantragen. Das teilte das Unternehmen am Dienstag bei der Vorlage neuer Studiendaten zu dem Wirkstoff Orforglipron mit, der in der Pille enthalten ist. In den Tests habe sich gezeigt, dass die Tablette das Gewicht der Probanden deutlich senken und die Blutzuckerwerte gravierend verbessern könne, wird der Präsident von Lilly Cardiometabolic Health, Kenneth Custer, in der Mitteilung zitiert. Damit liege Lilly das notwendige Studienmaterial für den Zulassungsprozess vor.

AT&T kauft Spektrum-Lizenzen für 23 Milliarden Dollar

DALLAS - Der US-Telekomkonzern AT&T übernimmt Frequenz-Lizenzen des Satellitenkommunikationsunternehmens Echostar für rund 23 Milliarden US-Dollar (rund 19,7 Mrd Euro). Damit positioniere sich AT&T langfristig als Marktführer im Bereich fortschrittlicher Konnektivität über 5G und Glasfaser, teilte das Unternehmen am Dienstag in Dallas mit. Die Transaktion muss noch behördlich genehmigt werden und soll Mitte 2026 abgeschlossen werden.

U-Boote für Kanada: Thyssenkrupp in der engeren Auswahl

BERLIN - Der Marinesparte von Thyssenkrupp winkt ein Rüstungs-Deal mit Kanada. Beim geplanten Kauf mehrerer U-Boote sei der deutsche Rüstungskonzern eines von zwei Unternehmen in der engeren Auswahl, sagte der kanadische Premierminister Mark Carney nach einem Treffen mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) in Berlin. Für den Nachmittag kündigte Carney eine Visite bei Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) in Kiel an. Im Oktober wolle er den konkurrierenden Anbieter in Südkorea besuchen.

DZ Bank nach Rekordhalbjahr zuversichtlicher für 2025

FRANKFURT - Die DZ Bank peilt nach einem Rekordergebnis in den ersten sechs Monaten mehr Gewinn im Gesamtjahr an. Erwartet werde nun ein Vorsteuergewinn oberhalb von 3,0 Milliarden Euro, sagte der Vorstandsvorsitzende des genossenschaftlichen Spitzeninstituts, Cornelius Riese, in Frankfurt. Bislang lag die Jahresprognose für die DZ-Bank-Gruppe bei 2,5 Milliarden bis 3,0 Milliarden Euro vor Steuern.

Privatkunden bescheren Dekabank Rekordabsatz bei Fonds und Zertifikaten

FRANKFURT - Die Dekabank hat im ersten Halbjahr so viele Fonds und Zertifikate verkauft wie nie in den ersten sechs Monaten eines Jahres. Der Absatz kletterte im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um fast 41 Prozent auf rund 20,4 Milliarden Euro, wie das Wertpapierhaus der Sparkassen mitteilte. Vor allem Privatleute investierten frisches Geld am Kapitalmarkt.

British American Tobacco: Finanzchefin Benchikh geht mit sofortiger Wirkung

LONDON - Der Zigarettenhersteller British American Tobacco muss sich einen neuen Finanzvorstand suchen. Die bisherige Amtsinhaberin Soraya Benchikh werde mit sofortiger Wirkung von ihrem Posten zurücktreten, teilte das Unternehmen am Dienstag in London mit. Die Suche nach einem Nachfolger werde eingeleitet, hieß es. Als Interims-Finanzchef wurde Javed Iqbal bestellt, der aktuell einen leitenden Posten als Direktor für Digitales und IT innehat.

Brennstoffzellenspezialist SFC Energy will nach Prognosesenkung Kosten senken

BRUNNTHAL - Der Brennstoffzellenspezialist SFC Energy will angesichts sinkender Gewinne seine Kosten reduzieren. Entsprechende Maßnahmen zur Stärkung der Ertragskraft seien eingeleitet worden, teilte das Unternehmen bei der Veröffentlichung seines Halbjahresberichts mit. Neben Einsparungen will SFC Energy Investitionen und IT-Projekte priorisieren, hieß es ohne nähere Details. Seine Kernmärkte sieht der Brennstoffzellenspezialist jedoch intakt. Zusätzliche Wachstumsimpulse will SFC Energy durch regionale Expansion sowie Zukäufe in den USA und Südostasien setzen.

