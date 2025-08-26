IRW-News: Vortex Energy Corp.: Vortex Energy sammelt Sensoren auf dem Salzprojekt Robinsons River nach Abschluss der ANT-Datenerhebungsphase wieder ein

IRW-PRESS: Vortex Energy Corp.: Vortex Energy sammelt Sensoren auf dem Salzprojekt Robinsons River nach Abschluss der ANT-Datenerhebungsphase wieder ein

Vancouver, British Columbia, 26. August 2025 / IRW-Press / Vortex Energy Corp. (CSE: VRTX) (OTC: VTECF) (FWB: AA3) (Vortex oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass sein Feldteam in das Salzprojekt Robinsons River in Neufundland und Labrador zurückgekehrt ist, um mit dem Einsammeln der Ambient Noise Tomography- (ANT)-Sensoren zu beginnen.

Dies ist ein Meilenstein im Rahmen des ANT-Vermessungsprogramms, da die Sensoren nun die erforderliche Datenerhebungsphase abgeschlossen haben. Nach der Bergung können die technischen Partner des Unternehmens die nächste Phase einleiten, nämlich die Analyse und Verarbeitung der Daten. Die ANT-Untersuchung ist darauf ausgerichtet, unterirdische Strukturen in der Tiefe abzubilden und hochauflösende Daten bereitzustellen, die für die Bestätigung der Geometrie und der möglichen Speicherkapazität des Salzstocks Robinsons River entscheidend sind.

Paul Sparkes, CEO von Vortex Energy, sagt dazu: Der Übergang zur Bergung der Sensoren ist der nächste Schritt für das Projekt Robinsons River. Nach Abschluss der Erhebungsphase durch die ANT-Sensoren können wir nun die Daten entschlüsseln, die zur Ausrichtung der nächsten Explorationsphase beitragen werden. Mit jedem Meilenstein kommen wir dem uneingeschränkten Verständnis des Potenzials des Salzstocks und der Positionierung von Robinsons River als grundlegendes Explorationsprojekt in der entstehenden Energiespeicherlandschaft Kanadas näher.

Auf das Einsammeln der ANT-Sensoren werden die Datenverarbeitung und Bildgebung folgen, die als Grundlage für erste Interpretationen im Herbst dienen werden. Die Ergebnisse werden in die laufenden technischen Bewertungen durch das Unternehmen einfließen und zur Ausrichtung der nächsten Phasen der Explorations- und Erschließungsplanung für das Salzprojekt Robinsons River beitragen.

Qualifizierter Sachverständiger

Der wissenschaftliche und technische Inhalt dieser Pressemeldung wurde von Jared Suchan, Ph.D., P.Geo., VP of Exploration des Unternehmens, in seiner Eigenschaft als qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 geprüft, verifiziert und genehmigt.

Eine Erörterung der QA/QC- und Datenverifizierungsverfahren und -prozesse des Unternehmens finden Sie im technischen Bericht des Unternehmens mit dem Titel Independent Technical Report on the Robinsons River Salt Property vom 31. Juli 2023, der im Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca abgerufen werden kann.

Das Unternehmen bedankt sich für die finanzielle Unterstützung durch das Junior Exploration Assistance (JEA) Program, das vom Department of Industry, Energy and Technology der Regierung von Neufundland und Labrador gewährt wird.

Über Vortex Energy Corp.

Vortex Energy Corp. ist ein Explorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf den Erwerb, die Exploration und die Erschließung von Mineralkonzessionsgebieten in Nordamerika gerichtet ist. Das Unternehmen widmet sich derzeit dem Ausbau des Salzprojekts Robinsons River, das insgesamt 942 Claims mit einer Gesamtfläche von 23.500 Hektar umfasst und rund 35 km südlich der Stadt Stephenville in der Provinz Neufundland und Labrador liegt. Es ist davon auszugehen, dass sich das Salzprojekt Robinsons River für die Speicherung sowohl von Salz als auch von Wasserstoff in Salzkavernen eignet. Das Unternehmen bemüht sich derzeit auch um den Ausbau seines Urankonzessionsgebiets Fire Eye im Athabasca-Becken, einer Region, die für ihre Uranvorkommen bekannt ist.

Für das Board of Directors

Paul Sparkes

Chief Executive Officer, Direktor

+1 (778) 819-0164

info@vortexenergycorp.com

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte in dieser Pressemitteilung enthaltene Aussagen stellen zukunftsgerichtete Informationen dar. Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen. Die Verwendung der Wörter könnte, beabsichtigen, erwarten, glauben, wird, projiziert, geschätzt und ähnlicher Ausdrücke sowie Aussagen, die sich auf Angelegenheiten beziehen, die keine historischen Tatsachen sind, sollen zukunftsgerichtete Informationen kennzeichnen und basieren auf den aktuellen Überzeugungen oder Annahmen des Unternehmens hinsichtlich des Ergebnisses und des Zeitpunkts solcher zukünftigen Ereignisse. Insbesondere enthält diese Pressemitteilung zukunftsgerichtete Informationen, die sich unter anderem auf die Explorationspläne des Unternehmens für das Projekt beziehen.

Bei der Erstellung von Schlussfolgerungen oder der Erstellung von Prognosen oder Projektionen, die in zukunftsgerichteten Informationen enthalten sind, werden in der Regel verschiedene Annahmen oder Faktoren zugrunde gelegt, einschließlich der Annahmen in Bezug auf die Fähigkeit des Unternehmens, seine Explorationspläne umzusetzen, u.a. dass es bei der Durchführung der geplanten Bewertungs- und Evaluierungsarbeiten erfolgreich sein wird und dass diese Analysearbeiten die erwarteten Informationen und gehofften Ergebnisse liefern.

Obwohl zukunftsgerichtete Informationen auf den vernünftigen Annahmen des Managements des Unternehmens beruhen, kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Informationen als richtig erweisen werden. Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu diesen Faktoren gehört unter anderem das Risiko, dass die Exploration des Projekts nicht wie derzeit geplant oder überhaupt voranschreitet; Risiken, die mit der Exploration und Erschließung von Minerallagerstätten verbunden sind, einschließlich Risiken im Zusammenhang mit dem Erhalt der erforderlichen Genehmigungen und Zulassungen, Änderungen der Projektparameter oder Verzögerungen aufgrund der fortlaufenden Anpassung von Plänen, dass die Mineralexploration von Natur aus unsicher ist und dass die Ergebnisse der Mineralexploration möglicherweise nicht auf die tatsächliche Geologie oder Mineralisierung eines Projekts hinweisen; und das Risiko, dass die Mineralexploration erfolglos ist oder nicht die vom Unternehmen erwarteten Ergebnisse erzielt, einschließlich infolge von Faktoren, die sich der Kontrolle des Unternehmens entziehen, wie etwa geologische Begebenheiten. Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemeldung gelten zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich. Aufgrund der hierin enthaltenen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen sollten sich Anleger nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Die vorstehenden Aussagen gelten als ausdrückliche Einschränkung aller hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen.

Die Canadian Securities Exchange hat den Inhalt dieser Pressemeldung weder geprüft noch genehmigt oder abgelehnt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=80809

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=80809&tr=1

