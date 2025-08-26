Werbung ausblenden

Original-Research: Valneva SE (von First Berlin Equity Research GmbH): Buy

dpa-AFX · Uhr
    ^
Original-Research: Valneva SE - from First Berlin Equity Research GmbH

26.08.2025 / 11:25 CET/CEST
Dissemination of a Research, transmitted by EQS News - a service of EQS
Group.
The issuer is solely responsible for the content of this research. The
result of this research does not constitute investment advice or an
invitation to conclude certain stock exchange transactions.

---------------------------------------------------------------------------

Classification of First Berlin Equity Research GmbH to Valneva SE

     Company Name:                Valneva SE
     ISIN:                        FR0004056851

     Reason for the research:     Update
     Recommendation:              Buy
     from:                        26.08.2025
     Target price:                EUR6.30
     Target price on sight of:    12 months
     Last rating change:          -
     Analyst:                     Simon Scholes

First Berlin Equity Research has published a research update on Valneva SE
(ISIN: FR0004056851). Analyst Simon Scholes reiterated his BUY rating and
decreased the price target from EUR 8.10 to EUR 6.30.

Abstract:
The FDA has suspended the license for Valneva's chikungunya vaccine, IXCHIQ,
for all age groups (presumably permanently), citing four new serious adverse
events (SAEs) consistent with chikungunya-like illness. In May, following
reports of SAEs, mainly in elderly people with several underlying medical
conditions, both the European Medicines Agency (EMA) and the FDA paused the
use of IXCHIQ in this age group. The agencies lifted these restrictions in
July and August respectively after noting that IXCHIQ is contraindicated in
individuals with a weakened immune system due to disease or
immunosuppressive treatments. In our view, the rally in Valneva's share
price from early July to 22 August (+113%) was based in large part on
lifting of restrictions on IXCHIQ and the expectations of substantial orders
for the vaccine to address the outbreak of chikungunya currently affecting
parts of Africa, South East Asia, France and Italy. The EMA has so far not
made any statement on the additional SAEs, but the FDA suspension may cause
hesitancy in ordering IXCHIQ outside the U.S. and boost the market share of
the competing chikungunya vaccine, Bavarian Nordic's VIMKUNYA. However,
prospects for Valneva's Lyme disease vaccine candidate, VLA15, remain
intact. The VLA15 phase 3 trial is set to read out either late this year or
in early 2026. We expect the annual value of the Lyme vaccine market to peak
at over USD2bn. Subject to positive phase 3 data and regulatory approval,
Pfizer plans to launch VLA15 in autumn 2027. We expect commercialisation of
VLA15 to trigger aggregate milestone payments to Valneva of USD143m from
partner Pfizer in 2027. Additionally, Valneva also stands to receive USD100m
in commercial milestones based on cumulative VLA15 sales thresholds, and
royalties of between 14% and 22%. No vaccine is currently available to
prevent Lyme disease in humans. We maintain our Buy recommendation but have
reduced the price target to EUR6.30 (previously: EUR8.10) to reflect downward
revisions to our IXCHIQ sales forecasts (Upside: 60%).

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Valneva SE (ISIN:
FR0004056851) veröffentlicht. Analyst Simon Scholes bestätigt seine
BUY-Empfehlung und senkt das Kursziel von EUR 8,10 auf EUR 6,30.

Zusammenfassung:
Die FDA hat die Zulassung für Valnevas Chikungunya-Impfstoff IXCHIQ für alle
Altersgruppen (vermutlich dauerhaft) ausgesetzt und dabei vier neue
schwerwiegende unerwünschte Ereignisse (SAEs) angeführt, die mit einer
Chikungunya-ähnlichen Erkrankung übereinstimmen. Im Mai, nach Berichten über
SAEs, vor allem bei älteren Menschen mit mehreren Grunderkrankungen, haben
sowohl die Europäische Arzneimittelagentur (EMA) als auch die FDA die
Verwendung von IXCHIQ in dieser Altersgruppe ausgesetzt. Die Behörden hoben
diese Beschränkungen im Juli bzw. August auf, nachdem sie festgestellt
hatten, dass IXCHIQ bei Personen mit einem geschwächten Immunsystem aufgrund
von Krankheiten oder immunsuppressiven Behandlungen kontraindiziert ist.
Unserer Ansicht nach beruhte der Anstieg des Aktienkurses von Valneva von
Anfang Juli bis zum 22. August (+113%) zum großen Teil auf der Aufhebung der
Beschränkungen für IXCHIQ und den Erwartungen hinsichtlich umfangreicher
Bestellungen des Impfstoffs zur Bekämpfung des aktuellen Ausbruchs von
Chikungunya, von dem derzeit Teile Afrikas, Südostasiens, Frankreichs und
Italiens betroffen sind. Die EMA hat bisher keine Stellungnahme zu den
zusätzlichen SAEs abgegeben, aber die Aussetzung durch die FDA könnte zu
Zurückhaltung bei der Bestellung von IXCHIQ außerhalb der USA führen und den
Marktanteil des konkurrierenden Chikungunya-Impfstoffs VIMKUNYA von Bavarian
Nordic steigern. Die Aussichten für Valnevas Impfstoffkandidaten VLA15 gegen
Lyme-Borreliose bleiben jedoch unverändert. Die Ergebnisse der
Phase-3-Studie zu VLA15 sollen entweder Ende dieses Jahres oder Anfang 2026
vorliegen. Wir gehen davon aus, dass der Jahresumsatz des Marktes für
Lyme-Impfstoffe einen Höchststand von über USD2 Mrd. erreichen wird.
Vorbehaltlich positiver Phase-3-Daten und der behördlichen Zulassung plant
Pfizer, VLA15 im Herbst 2027 auf den Markt zu bringen. Wir gehen davon aus,
dass die Vermarktung von VLA15 im Jahr 2027 zu Meilensteinzahlungen in Höhe
von insgesamt USD143 Mio. von Partner Pfizer an Valneva führen wird. Darüber
hinaus wird Valneva voraussichtlich USD100 Mio. an kommerziellen
Meilensteinzahlungen auf Basis der kumulierten VLA15-Umsatzschwellen sowie
Lizenzgebühren zwischen 14% und 22% erhalten. Derzeit gibt es keinen
Impfstoff zur Vorbeugung der Lyme-Borreliose beim Menschen. Wir behalten
unsere Kaufempfehlung bei, haben jedoch das Kursziel auf EUR6,30 (zuvor:EUR
8,10) gesenkt, um die Abwärtskorrekturen unserer IXCHIQ-Umsatzprognosen
widerzuspiegeln. Aufwärtspotenzial: 60%.

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des
Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.





You can download the research here:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=68547d33d09ac9f0af0bcea913cc0306

Contact for questions:
First Berlin Equity Research GmbH
Herr Gaurav Tiwari
Tel.: +49 (0)30 809 39 686
web: www.firstberlin.com
E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

---------------------------------------------------------------------------

The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements,
Financial/Corporate News and Press Releases.
Archive at www.eqs-news.com

---------------------------------------------------------------------------

2188730 26.08.2025 CET/CEST

°
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Valneva
Valneva ADR
Werbung ausblenden

onvista Premium-Artikel

Kolumne von Stefan Riße
Droht an den Börsen ein Crash wie 1987?23. Aug. · Acatis
Droht an den Börsen ein Crash wie 1987?
US-Präsident legt Deals offen
So kannst du Trumps Anleihe-Käufe nachahmen21. Aug. · onvista
So kannst du Trumps Anleihe-Käufe nachahmen
Exklusive Analyse zum Cashflow
Diese drei weniger bekannten Konzerne haben Margen wie Apple19. Aug. · onvista
Diese drei weniger bekannten Konzerne haben Margen wie Apple
Weitere Artikel

Das könnte dich auch interessieren

Original-Research: Valneva SE (von First Berlin Equity Research GmbH): Buy22. Aug. · dpa-AFX
IRW-News: InnoCan Pharma Corporation: Die Ergebnisse von Innocan werden auf der Konferenz PAINWeek 2025 in Las Vegas, Nevada, im Rahmen eines wissenschaftlichen Posters präsentiert22. Aug. · dpa-AFX
IRW-News: NurExone Biologic Inc.: NurExone Biologic kündigt präklinische Evidenz für strukturelle Reparatur von geschädigtem Rückenmarksgewebe nach ExoPTEN-Behandlung an21. Aug. · dpa-AFX
Original-Research: Vidac Pharma Holding Plc (von Sphene Capital GmbH): Buy22. Aug. · dpa-AFX
IRW-News: BioNxt Solutions Inc.: BioNxt plant Fast-Track Patentverfahren in den USA und sichert sich umfangreichen Patentschutz für zukünftige Entwicklungen auf dem Gebiet der autoimmunen Neurologie20. Aug. · dpa-AFX
Weitere Artikel
Werbung ausblenden