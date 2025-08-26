Werbung ausblenden
Produktionsanlage

Roche-Tochter Genentech baut in den USA für 700 Millionen Dollar neues Werk

Reuters · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Quelle: T. Schneider/Shutterstock.com

Die US-Tochter Genentech des Roche-Konzerns hat mit dem Bau einer Produktionsanlage in Holly Springs im Bundesstaat North Carolina begonnen.

Das 700 Millionen Dollar teure Projekt sei Teil der im April angekündigten Investitionen in Höhe von 50 Milliarden Dollar in den USA, teilte der Schweizer Pharmariese am Montag mit. Das neue Werk soll im Jahr 2029 in Betrieb gehen und mehr als 1900 Arbeitsplätze schaffen. Produziert werden sollen dort unter anderem Stoffwechselmedikamente der nächsten Generation, darunter Arzneien zur Behandlung von Fettleibigkeit.

Holly Springs ist Roche zufolge ein wachsendes Zentrum für biopharmazeutische Innovationen - dank hoch qualifizierter lokaler Arbeitskräfte, bedeutender akademischer Einrichtungen und der Nähe zu anderen führenden Life-Science-Unternehmen.

US-Präsident Donald Trump will die Produktion von Arzneimitteln in die USA zurückholen und droht der Pharmabranche mit der schrittweisen Einführung von Importzöllen von bis zu 250 Prozent.

Trump verschärfte damit Anfang August den Druck auf die Branche im Streit über hohe Medikamentenpreise. Auch andere große Pharmakonzerne, darunter der Schweizer Roche-Konkurrent Novartis, haben Milliardeninvestitionen in den Vereinigten Staaten in Aussicht gestellt.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Roche
Roche Holding
Werbung ausblenden

onvista Premium-Artikel

Kolumne von Stefan Riße
Droht an den Börsen ein Crash wie 1987?23. Aug. · Acatis
Droht an den Börsen ein Crash wie 1987?
US-Präsident legt Deals offen
So kannst du Trumps Anleihe-Käufe nachahmen21. Aug. · onvista
So kannst du Trumps Anleihe-Käufe nachahmen
Exklusive Analyse zum Cashflow
Diese drei weniger bekannten Konzerne haben Margen wie Apple19. Aug. · onvista
Diese drei weniger bekannten Konzerne haben Margen wie Apple
Weitere Artikel

Das könnte dich auch interessieren

Ruhiger Wochenauftakt
EuroStoxx gibt nach - Kein Handel in Londongestern, 11:25 Uhr · dpa-AFX
EuroStoxx gibt nach - Kein Handel in London
FDA setzt Impfstoff-Zulassung aus
Jüngste Valneva-Rally dahingestern, 09:54 Uhr · dpa-AFX
Valneva
Pharmakonzern
Eli Lilly kommt mit Abnehmpille entscheidenden Schritt voranheute, 14:23 Uhr · Reuters
Eli Lilly kommt mit Abnehmpille entscheidenden Schritt voran
Indexumstellung
JPMorgan sieht Argenx im EuroStoxx - Eon hat das Nachsehenheute, 13:12 Uhr · dpa-AFX
JPMorgan sieht Argenx im EuroStoxx - Eon hat das Nachsehen
Online-Apotheke
Redcare-Aktie im Minus - dm will ins Geschäft einsteigen21. Aug. · dpa-AFX
Redcare-Aktie im Minus - dm will ins Geschäft einsteigen
Weitere Artikel
Werbung ausblenden