Deutsche Bank und Commerzbank unter Druck

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien der beiden im Dax notierten deutschen Banken könnten am Mittwoch aufgrund negativer Analystenkommentare unter Verkaufsdruck stehen. Im vorbörslichen Geschäft auf der Handelsplattform Tradegate fielen die Papiere der Deutschen Bank im Vergleich zum Schlusskurs im Xetra-Handel vom Vortag um 1,8 Prozent auf 30,83 Euro. Die Titel der Commerzbank verloren auf Tradegate 2,7 Prozent auf 33,43 Euro.

Goldman Sachs hatte beide Titel aus Bewertungsgründen abgestuft, Deutsche Bank von "Buy" auf "Neutral" und Commerzbank von "Neutral" auf "Sell". Beide Aktien seien zuletzt nicht nur dem Gesamtmarkt, sondern auch der Branche deutlich vorweg gelaufen, begründete Analyst Chris Hallam den Schritt. Für den europäischen Bankensektor bleibt er aber optimistisch.

Die Aktien der Commerzbank haben im bisherigen Jahresverlauf bereits um fast 120 Prozent zugelegt. Wesentlicher Treiber ist die Aussicht auf eine mögliche Übernahme durch die italienische Unicredit. Ein weiterer Treiber ist die Hoffnung auf einer Konjunkturbelebung unter der neuen deutschen Bundesregierung. Davon profitierte auch die Deutsche Bank. Deren Aktien liegen 2025 bisher fast 90 Prozent im Plus./edh/mis