Werbung ausblenden
Goldman stuft ab

Deutsche Bank und Commerzbank unter Druck

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Quelle: Anski21 / Shutterstock.com

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien der beiden im Dax notierten deutschen Banken könnten am Mittwoch aufgrund negativer Analystenkommentare unter Verkaufsdruck stehen. Im vorbörslichen Geschäft auf der Handelsplattform Tradegate fielen die Papiere der Deutschen Bank im Vergleich zum Schlusskurs im Xetra-Handel vom Vortag um 1,8 Prozent auf 30,83 Euro. Die Titel der Commerzbank verloren auf Tradegate 2,7 Prozent auf 33,43 Euro.

Goldman Sachs hatte beide Titel aus Bewertungsgründen abgestuft, Deutsche Bank von "Buy" auf "Neutral" und Commerzbank von "Neutral" auf "Sell". Beide Aktien seien zuletzt nicht nur dem Gesamtmarkt, sondern auch der Branche deutlich vorweg gelaufen, begründete Analyst Chris Hallam den Schritt. Für den europäischen Bankensektor bleibt er aber optimistisch.

Die Aktien der Commerzbank haben im bisherigen Jahresverlauf bereits um fast 120 Prozent zugelegt. Wesentlicher Treiber ist die Aussicht auf eine mögliche Übernahme durch die italienische Unicredit. Ein weiterer Treiber ist die Hoffnung auf einer Konjunkturbelebung unter der neuen deutschen Bundesregierung. Davon profitierte auch die Deutsche Bank. Deren Aktien liegen 2025 bisher fast 90 Prozent im Plus./edh/mis

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Commerzbank
Deutsche Bank
Werbung ausblenden

onvista Premium-Artikel

Gea und Scout24 vor Aufstieg?
So schlugen sich die jüngsten Dax-Neulingegestern, 16:35 Uhr · onvista
Jemand geht vor dem Dax-Logo vorbei.
Kolumne von Stefan Riße
Droht an den Börsen ein Crash wie 1987?23. Aug. · Acatis
Droht an den Börsen ein Crash wie 1987?
US-Präsident legt Deals offen
So kannst du Trumps Anleihe-Käufe nachahmen21. Aug. · onvista
So kannst du Trumps Anleihe-Käufe nachahmen
Weitere Artikel

Das könnte dich auch interessieren

Übernahmepoker
Unicredit wandelt weitere Derivate in Commerzbank-Aktien um25. Aug. · Reuters
Unicredit wandelt weitere Derivate in Commerzbank-Aktien um
Indexumstellung
JPMorgan sieht Argenx im EuroStoxx - Eon hat das Nachsehengestern, 13:12 Uhr · dpa-AFX
JPMorgan sieht Argenx im EuroStoxx - Eon hat das Nachsehen
Möglicher Ausstieg
Puma stark - Pinault prüfe Optionen inklusive Verkauf25. Aug. · dpa-AFX
Puma stark - Pinault prüfe Optionen inklusive Verkauf
Chemiekonzern und norwegischer Düngemittelhersteller
BASF und Yara blasen US-Projekt für blaues Ammoniak abgestern, 12:26 Uhr · Reuters
BASF und Yara blasen US-Projekt für blaues Ammoniak ab
Pharmakonzern
Eli Lilly kommt mit Abnehmpille entscheidenden Schritt vorangestern, 14:23 Uhr · Reuters
Eli Lilly kommt mit Abnehmpille entscheidenden Schritt voran
Weitere Artikel
Werbung ausblenden