Commerzbank AG: UniCredit erhöht die direkte Beteiligung auf rund 26 %!
Starke fundamentale Entwicklungen
Am 06. August hat die Commerzbank einen starken Bericht für das 1. Halbjahr des laufenden Geschäftsjahres präsentiert. Demnach ist das operative Ergebnis in der 1. Jahreshälfte um 23 % auf 2,4 Mrd. Euro gestiegen, was einen historischen Höchstwert für die Bank darstellt. Im 2. Quartal allein lag dieser Wert bei 1,2 Mrd. Euro, ein Anstieg von 34 % im Vergleich zum Vorjahr. Die Erträge konnten in beiden Berichtszeiträumen um 13 % gesteigert werden. Insbesondere der Provisionsüberschuss wuchs im 2. Quartal um 10 % auf 1,004 Mrd. Euro, während der Zinsüberschuss trotz Zinssenkungen stabil blieb. Die Effizienz der Bank verbesserte sich ebenfalls, was sich in einer gesunkenen Cost-Income-Ratio von 56 % widerspiegelt. Die Kapitalstärke der Bank bleibt mit einer harten Kernkapitalquote von 14,6 % robust.
|
Discount 32 2026/06: Basiswert Commerzbank
DY9A4T
Quelle: DZ BANK: Geld 27.08. 09:04:25, Brief --
|27,24 EUR
|0,00 EUR
|-0,04%
|Basiswertkurs: 34,360 EUR
|Geld in EUR
|Brief in EUR
|Diff. Vortag in %
|Quelle: Xetra , 26.08.
|Max Rendite
|--
|Discount in %
|21,33%
|Abstand zum Cap in %
|-6,87%
|Max Rendite in % p.a.
|--
|Cap
|32,00 EUR
|Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße
|1,00
