EQS-News: Beowolff Capital schließt freiwilliges öffentliches Übernahme- und Delisting-Angebot für artnet erfolgreich ab und sichert sich 98,93% aller artnet-Aktien

NICHT ZUR TEILWEISEN ODER VOLLSTÄNDIGEN VERÖFFENTLICHUNG ODER VERTEILUNG IN ODER AUS LÄNDERN, IN DENEN DIES GEGEN GESETZLICHE VORSCHRIFTEN VERSTOSSEN WÜRDE

Beowolff Capital schließtfreiwilliges öffentliches Übernahme- und Delisting-Angebot für artnet erfolgreich ab und sichert sich 98,93% aller artnet-Aktien

Beowolff Capital hat sich nach erfolgreichem Abschluss des freiwilligen öffentlichen Übernahme- und Delisting-Angebots ca. 98,93% des gesamten Grundkapitals der artnet AG gesichert

Das Delisting der artnet-Aktien an der Frankfurter Wertpapierbörse wurde mit Ablauf des 22. August 2025 wirksam

Die Transaktion etabliert Beowolff Capital als führende Investmentgesellschaft, um den Kunstmarkt sowohl für Käufer als auch für Verkäufer weiterzuentwickeln

London, Großbritannien – 27. August 2025: Leonardo Art Holdings GmbH, eine Investmentgesellschaft, die von Beowolff Capital Management Ltd. (zusammen, „Beowolff Capital”) beraten wird, hat heute den erfolgreichen Abschluss des freiwilligen öffentlichen Übernahme- und Delisting-Angebots (das „Angebot“) für die artnet AG („artnet“) bekannt gegeben.

Während der weiteren Annahmefrist, die am 22. August 2025 endete, wurden insgesamt 78.856 artnet-Aktien im Rahmen des Angebots angedient. Dies entspricht ca. 1,35% aller ausstehenden artnet-Aktien. Einschließlich Aktienkäufen und verbindlichen Vereinbarungen mit Aktionären hat sich Beowolff Capital damit einen Anteil von insgesamt ca. 98,93% an artnet gesichert.

Der Handel der artnet-Aktien im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse endete mit Ablauf des 22. August 2025. Darüber hinaus hat Beowolff Capital am 19. August einen Antrag auf Durchführung eines Squeeze-outs der Minderheitsaktionäre von artnet gestellt.

Informationen im Zusammenhang mit dem Angebot sind auf der folgenden Website veröffentlicht: www.leonardo-offer.com.

Berater

Beowolff Capital wird von ParkView Partners als exklusivem Finanzberater und Kirkland & Ellis als Rechtsberater bei der Transaktion unterstützt.

###

Über das Führungsteam von Beowolff Capital

Andrew Wolff ist Chief Executive Officer von Beowolff Capital. Er ist seit 30 Jahren als Investor in privaten Märkten in den Vereinigten Staaten, Europa und Asien tätig. Den Großteil seiner Karriere verbrachte er bei Goldman Sachs, zuletzt als Global Co-Head der Merchant Banking Division und Global Co-Head des Corporate Equity Investing Business. Andrew war zudem Co-CIO der führenden Private-Equity-Fonds von Goldman Sachs. Im Jahr 2006 wurde er zum Partner ernannt. Andrew hat einen B.A. in Philosophie von der Yale University und einen J.D. und M.B.A. von der Harvard Law and Business School.

Jan Petzel ist Chief Investment Officer von Beowolff Capital und verfügt über 27 Jahre Erfahrung mit Investitionen und dem Aufbau von Unternehmen in Europa, den Vereinigten Staaten und Asien. Er begann seine Karriere bei McKinsey & Company, wo er Kunden bei Integrations- und Transformationsprojekten unterstützte. Im Jahr 2003 trat Jan in die Merchant Banking Division von Goldman Sachs ein, wo er 2011 zum Managing Director aufstieg, und später die Leitung des Bereichs Private Credit für Deutschland und Nordeuropa übernahm. Seit er Goldman Sachs verlassen hat, investiert er selbst und über Partner in die Bereiche Clean- und Fintech. Jan hat einen Master of Engineering der ETH Zürich, war Gastwissenschaftler am MIT und erwarb seinen M.B.A. an der Harvard Business School.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.beowolff.com

Kontakt

Für Presseanfragen wenden Sie sich bitte an: leonardo-offer@brunswickgroup.com

Wichtiger Hinweis

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Aktien der artnet AG dar. Das Angebot selbst sowie dessen Bestimmungen und weitere das Angebot betreffende Regelungen werden in der Angebotsunterlage nach Genehmigung der Veröffentlichung der Angebotsunterlage durch die BaFin im Detail dargelegt. Den Aktionären der artnet AG wird empfohlen, die Angebotsunterlage und alle anderen relevanten Dokumente zum Angebot nach deren Verfügbarkeit sorgfältig zu lesen, da sie wichtige Informationen enthalten. Das Angebot unterliegt ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland und bestimmten anwendbaren Bestimmungen des Wertpapierrechts der Vereinigten Staaten von Amerika. Alle Vereinbarungen, die aufgrund der Annahme des Angebots zustande kommen, unterliegen ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland und sind nach diesem Recht auszulegen.

