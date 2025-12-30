W​e​r​b​u​n​g ausblenden
Für angeblich zwei Milliarden Dollar

Facebook-Mutter Meta kauft chinesisches KI-Start-up Manus

Reuters · Uhr (aktualisiert: Uhr)
KI
Quelle: askarim / Shutterstock.com

Meta will das chinesische KI-Start-up Manus kaufen. Der US-Technologiekonzern beabsichtigt damit, fortschrittliche Künstliche Intelligenz (Advanced AI) ⁠schneller in ‍seine Plattformen zu integrieren, wie er am Montag mitteilte. Meta werde den KI-Agenten von ‌Manus betreiben, verkaufen und in seine Produkte für Verbraucher und Unternehmen integrieren, ‍einschließlich Meta AI.

Finanzielle Details des Deals gab der Konzern nicht bekannt. Einem Bericht des "Wall Street Journal" zufolge liegt der Kaufpreis bei über zwei Milliarden Dollar. Stellungnahmen von Manus oder Meta ‍waren zunächst nicht erhältlich.

Manus gehört ⁠zu einer Reihe chinesischer Technologiefirmen, die sich in Singapur niedergelassen haben, um den Spannungen im Handel zwischen ‍den USA und China zu entgehen. Das Unternehmen entwickelt einen universellen KI-Agenten, der ⁠wie ein digitaler Mitarbeiter agiert und Aufgaben wie Recherchen und Automatisierungen mit minimalen Anweisungen erledigt. Manus hatte seinen Agenten Anfang des Jahres ‍vorgestellt und erklärt, dieser ‌übertreffe DeepResearch von OpenAI.

Technologiekonzerne wie Meta verstärken derzeit ihre KI-Investitionen durch Übernahmen und die Einstellung von Fachkräften, um wettbewerbsfähig zu bleiben. So hatte sich der Facebook-Mutterkonzern Anfang des Jahres an Scale AI beteiligt. Scale AI wurde dabei mit 29 Milliarden Dollar bewertet.

