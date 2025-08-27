Rheinmetall unterzeichnet Vertrag für Munitionswerk in Rumänien

Rheinmetall weitet seine Munitionsproduktion weiter aus und errichtet dazu eine neue Fabrik in Rumänien.

Konzernchef Armin Papperger unterzeichnete eine entsprechenden Vertrag am Mittwoch im niedersächsischen Unterlüß. Das Investitionsvolumen liege gemeinsam mit Partnern aus Rumänien bei 550 Millionen Euro, sagte er. Rheinmetall hatte am Nachmittag auch ein neues Munitionswerk in Unterlüß eröffnet, das Papperger zufolge bei voller Auslastung das größte in Europa werden soll. Papperger kündigte an, zudem in den kommenden Wochen Verträge für zwei Werke in Bulgarien zu unterzeichnen.