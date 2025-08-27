Umweltministerium bekommt Zuständigkeit für internationale Klimapolitik zurück

Berlin (Reuters) - Die Federführung für internationale Klimapolitik wechselt innerhalb der Bundesregierung zurück ins Umweltministerium.

"Die deutsche Klimapolitik auf nationaler, europäischer und internationaler Ebene wird jetzt wieder aus einer Hand gesteuert", sagte Umweltminister Carsten Schneider. Das Kabinett hatte zuvor am Mittwoch den neuen Zuschnitt bestätigt. In den vergangenen Jahren war das Auswärtige Amt - damals unter der Grünen-Politikerin Annalena Baerbock - für internationale Klimapolitik zuständig und damit auch die großen Klimakonferenzen.

(Bericht von Christian Krämer, redigiert von Thomas Seythal)