Werbung ausblenden

Umweltministerium bekommt Zuständigkeit für internationale Klimapolitik zurück

Reuters · Uhr
Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Die Federführung für internationale Klimapolitik wechselt innerhalb der Bundesregierung zurück ins Umweltministerium.

"Die deutsche Klimapolitik auf nationaler, europäischer und internationaler Ebene wird jetzt wieder aus einer Hand gesteuert", sagte Umweltminister Carsten Schneider. Das Kabinett hatte zuvor am Mittwoch den neuen Zuschnitt bestätigt. In den vergangenen Jahren war das Auswärtige Amt - damals unter der Grünen-Politikerin Annalena Baerbock - für internationale Klimapolitik zuständig und damit auch die großen Klimakonferenzen.

(Bericht von Christian Krämer, redigiert von Thomas Seythal)

Werbung ausblenden

onvista Premium-Artikel

Chip-Gigant meldet nachbörslich Zahlen
Der große Lackmustest: Was der Markt von Nvidias Zahlen erwartetheute, 16:30 Uhr · onvista
Der große Lackmustest: Was der Markt von Nvidias Zahlen erwartet
Trading-Impuls
Dieser Nasdaq-100-Wert bietet Short-Chancenheute, 15:15 Uhr · onvista
Dieser Nasdaq-100-Wert bietet Short-Chancen
Chartzeit Eilmeldung
Änderung bei Nvidia und zwei Neukäufeheute, 14:50 Uhr · onvista
Änderung bei Nvidia und zwei Neukäufe
Weitere Artikel

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Werbung ausblenden