ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Pernod Ricard auf 'Buy' - Ziel 120 Euro
dpa-AFX · Uhr
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Pernod Ricard mit einem Kursziel von 120 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Edward Mundy rechnet am Donnerstag mit einer positiven Kursreaktion auf die übertroffenen Ergebniserwartungen. Eine Menge Unsicherheit sei bereits eingepreist./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.08.2025 / 02:09 / A.M.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.08.2025 / 02:09 / A.M.
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
onvista Premium-Artikel
Trading-ImpulsDieser Nasdaq-100-Wert bietet Short-Chancengestern, 15:15 Uhr · onvista
Chartzeit EilmeldungÄnderung bei Nvidia und zwei Neukäufegestern, 14:50 Uhr · onvista
Gea und Scout24 vor Aufstieg?So schlugen sich die jüngsten Dax-Neulinge26. Aug. · onvista
Das könnte dich auch interessieren
Wall StreetNew York Ausblick: Durchatmen nach jüngster Zins-Euphorie25. Aug. · dpa-AFX
IndexumstellungJPMorgan sieht Argenx im EuroStoxx - Eon hat das Nachsehen26. Aug. · dpa-AFX
Ruhiger WochenauftaktEuroStoxx gibt nach - Kein Handel in London25. Aug. · dpa-AFX
Gewinnmitnahmen nach Powell Rally - PDD Zahlen gemischt - Value Aktien Comeback?25. Aug. · Markus Koch