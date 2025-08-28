Werbung ausblenden

ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Ziel für Nvidia auf 205 Dollar - 'Buy'

dpa-AFX · Uhr
KI

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Nvidia nach Quartalszahlen des KI-Chip-Spezialisten von 200 auf 205 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Nachfragesignale blieben stabil, schrieb Blayne Curtis in seiner am Donnerstag vorliegenden Reaktion. Die für Rechenzentren entwickelte GPU-Architektur Hopper sowie die GPU Blackwell des Unternehmens seien ausverkauft. Für die nächsten zwei Jahre rechnet Curtis mit einem Gewinn pro Aktie von mehr als sieben beziehungsweise acht Dollar. Nvidia bleibt seine Top-Aktie./rob/gl/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.08.2025 / 22:29 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.08.2025 / 22:29 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

