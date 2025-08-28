Werbung ausblenden

ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Ziel für Delivery Hero auf 29 Euro - 'Overweight'

dpa-AFX · Uhr

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Delivery Hero nach Zahlen von 35 auf 29 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Das zweite Quartal sei für den Essenlieferanten solide gewesen, schrieb Marcus Diebel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Im Anschluss daran habe sich das Management in einer Telefonkonferenz ermutigend geäußert. Er kürzte zwar seine operativen Gewinnschätzungen (Ebitda) bis 2027, spricht aber auf dem aktuellen Bewertungsniveau von einer Kaufgelegenheit. Für den Großaktionär Prosus biete Delivery Hero weiterhin einen hohen strategischen Wert./tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.08.2025 / 06:12 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.08.2025 / 06:12 / BST

