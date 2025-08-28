ANALYSE-FLASH: UBS belässt Nvidia auf 'Buy' - Ziel 205 Dollar
dpa-AFX · Uhr
ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Nvidia mit einem Kursziel von 205 US-Dollar auf "Buy" belassen. Die starke Nachfrage dürfte die Beurteilung der Zahlen des Chipkonzerns prägen, auch wenn der Ausblick die Erwartungen möglicherweise nicht ganz erfüllt habe, schrieb Timothy Arcuri am Donnerstag./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.08.2025 / 08:20 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
onvista Premium-Artikel
Trading-ImpulsDieser Nasdaq-100-Wert bietet Short-Chancengestern, 15:15 Uhr · onvista
Chartzeit EilmeldungÄnderung bei Nvidia und zwei Neukäufegestern, 14:50 Uhr · onvista
Gea und Scout24 vor Aufstieg?So schlugen sich die jüngsten Dax-Neulinge26. Aug. · onvista
Das könnte dich auch interessieren
Gewinnmitnahmen nach Powell Rally - PDD Zahlen gemischt - Value Aktien Comeback?25. Aug. · Markus Koch
ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für Nvidia auf 215 Dollar - 'Overweight'heute, 09:28 Uhr · dpa-AFX
ChipkonzernNvidia träumt von Milliarden aus China - Aktie gibt leicht nachheute, 06:35 Uhr · dpa-AFX
Am AbendQuartalszahlen von Nvidia rücken Halbleiteraktien in den Blickgestern, 07:58 Uhr · dpa-AFX
AKTIE IM FOKUS: Anleger bei Nvidia vor Resultaten in Wartehaltunggestern, 18:11 Uhr · dpa-AFX