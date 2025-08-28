BMW-Chef erwartet Konsolidierung in der weltweiten Autobranche

München (Reuters) - BMW-Chef Oliver Zipse rechnet mit einer Neuordnung der globalen Autoindustrie.

Es werde eine Auslese in der Branche geben, sagte Zipse dem "Spiegel" laut Vorabbericht vom Donnerstag. Von der derzeitigen Schwäche des US-Elektroautobauers Tesla sei er dabei nicht überrascht. "Das war eine Frage der Zeit." Der Kippmoment, an dem Teslas Architektur an ihre Grenzen komme, habe sich angebahnt.

Im Juli verkaufte Tesla nur noch 6.600 Fahrzeuge in der Europäischen Union, das sind mehr als zwei Fünftel weniger als vor Jahresfrist, wie aus Daten des europäischen Branchenverbandes ACEA hervorgeht. Der US-Konzern fiel damit hinter den chinesischen Hersteller SAIC zurück, der in Europa mit der Marke MG vertreten ist.