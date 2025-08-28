EQS-AFR: STRABAG SE: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: STRABAG SE / Veröffentlichung von Finanzberichten

STRABAG SE: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes



28.08.2025 / 07:00 CET/CEST

Hiermit gibt die STRABAG SE bekannt, dass der Halbjahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:

Berichtsart: Halbjahresfinanzbericht gem. § 125 BörseG

Sprache: Deutsch

Ort:

https://www.strabag.com/de/investor-relations/finanzpublikationen/ergebnisse-und-berichte

Sprache: Englisch

Ort:

https://www.strabag.com/en/investor-relations-en/financial-publications/results-and-reports

28.08.2025 CET/CEST



