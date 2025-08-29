EQS-DD: LM Pay S.A.: Medical Finance Group S.A., Medical Finance Group S.A., der Mehrheitsaktionär von LM PAY S.A., hat Aktien von LM PAY S.A. von Jean-Francois Faucher erworben. Jakub Czarzasty ...
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
29.08.2025 / 17:23 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
a) Name
|Name und Rechtsform:
|Medical Finance Group S.A.
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Person steht in enger Beziehung zu:
|Titel:
|Mr.
|Vorname:
|Jakub
|Nachname(n):
|Czarzasty
|Position:
|Vorstand
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|LM Pay S.A.
b) LEI
|529900D3C94AEWAWSS59
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|PLLMPAY00016
b) Art des Geschäfts
|Medical Finance Group S.A., der Mehrheitsaktionär von LM PAY S.A., hat Aktien von LM PAY S.A. von Jean-Francois Faucher erworben. Jakub Czarzasty ist CEO der Medical Finance Group S.A. und zugleich CEO von LM PAY S.A.
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|223,0763 PLN
|2.170.978,96 PLN
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|223,0763 PLN
|2.170.978,9600 PLN
e) Datum des Geschäfts
|28.08.2025; UTC+2
f) Ort des Geschäfts
|Außerhalb eines Handelsplatzes
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|LM Pay S.A.
|Lechicka 23a
|02-156 Warsaw
|Polen
