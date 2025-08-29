EQS-News: DEAG mit starker Entwicklung im 1. Halbjahr 2025 – Jahresziele bestätigt

EQS-News: DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Halbjahresbericht/Halbjahresergebnis

DEAG mit starker Entwicklung im 1. Halbjahr 2025 – Jahresziele bestätigt



Umsatz steigt um 17,1 % auf 155,4 Mio. Euro - EBITDA mehr als verdoppelt auf 6,6 Mio. Euro

Anhaltend starke Nachfrage: Bereits über 6,9 Mio. verkaufte Tickets konzernweit und sehr gut gefüllte Event-Pipeline

Nachhaltig positiver Ausblick für 2. Halbjahr und Gesamtjahr 2025 mit deutlichem Ergebnisanstieg

Berlin, 29. August 2025 – Die DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft („DEAG“) hat im zweiten Quartal 2025 die starke Entwicklung der ersten drei Monate nahtlos fortgesetzt und kann über ein insgesamt sehr gutes erstes Halbjahr 2025 berichten. Die Gesellschaft hat den Anteil an eigenen Veranstaltungsformaten weiter ausgebaut, zahlreiche Konzerte, Tourneen und Live-Events erfolgreich durchgeführt und verzeichnet Ticketverkäufe auf hohem Niveau mit weiterem Wachstum. Zum Bilanzstichtag wurden bereits mehr als 6,9 Mio. Tickets für 2025 verkauft – ein Zuwachs von 19 % gegenüber Vorjahr. Der Großteil dieser Tickets wird über die konzerneigenen Ticketing-Plattformen umgesetzt.

Mit der positiven Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr 2025 setzt die DEAG gezielte strategische Impulse zur Erreichung ihrer Jahresziele, insbesondere einer moderaten Umsatzsteigerung bei gleichzeitig deutlicher Verbesserung des EBITDA. Für das Gesamtjahr strebt die DEAG den Verkauf von insgesamt 12 Mio. Tickets an – nach über 11 Mio. Tickets in 2024.

Im ersten Halbjahr 2025 stieg der Umsatz auf 155,4 Mio. Euro – ein Plus von 17,1 % gegenüber dem Vorjahreswert von 132,7 Mio. Euro. Das EBITDA erhöhte sich signifikant – und hat sich von 3,1 Mio. Euro auf 6,6 Mio. Euro mehr als verdoppelt. Im zweiten Quartal 2025 verzeichnete die DEAG einen deutlichen Umsatzanstieg auf 88,4 Mio. Euro (Vj. 81,0 Mio. Euro). Das EBITDA legte ebenfalls stark zu – von 0,1 Mio. Euro auf 3,1 Mio. Euro. Zur guten Umsatz- und EBITDA-Entwicklung trugen auch die seit 2024 erworbenen Gesellschaften bei – ein erneuter Beleg für die erfolgreiche Buy-&-Build-Strategie der DEAG.

Die Berichtsperiode war unter anderem geprägt von einer sehr guten Entwicklung im Bereich Spoken Word & Literary Events mit Formaten wie dem internationalen Literaturfestival „lit.COLOGNE inklusive der lit.kid.COLOGNE“ sowie der außerordentlich erfolgreichen Event-Reihe in UK „An Evening with…“. Großbritannien, der wichtigste internationale Markt der DEAG, entwickelte sich insgesamt sehr positiv.

Im bisherigen Jahresverlauf 2025 veranstaltete die DEAG erneut zahlreiche erfolgreiche Tourneen, Konzerte und Live-Events. Zu den besonders erfolgreichen Tourneen und Konzerten zählten unter anderem Ed Sheeran, Sam Fender, Judas Priest, Iron Maiden, Till Lindemann, Lenny Kravitz oder auch Bausa.

Die DEAG verzeichnete darüber hinaus einen gut besuchten Festival-Sommer mit ihren rund 30 ein- und mehrtägigen Festival- und Open-Air-Events in den Genres EDM und Urban Dance Music, Rock/Pop sowie Classics & Jazz. Highlights waren unter anderem Festivals wie NATURE ONE, das dieses Jahr 30-jähriges Jubiläum feierte mit Acts wie Charlotte de Witte, Eric Prydz, KlangKuenstler und Alle Farben, Airbeat One, SPUTNIK SPRING BREAK, Sion sous le Étoiles, Belladrum Tartan Heart und Open-Air-Events wie Andreas Gabalier auf dem Münchner Königsplatz oder auch das neue Event-Format Classic Open Air am Gendarmenmarkt.

Auch im zweiten Halbjahr 2025 bleibt die Veranstaltungsdichte hoch. Die DEAG wird unter anderem Konzerte und Tourneen mit Simply Red, Lang Lang, Sabaton, Saxon, Helloween, Hans Zimmer, Marilyn Manson oder auch Böhse Onkelz mit über 200.000 Besuchern durchführen. Besucher dürfen sich zudem auf unterhaltsame Abende bei dem Event-Format „An Evening with…“ freuen – unter anderem mit der preisgekrönten britischen Autorin Elizabeth Day, dem ehemaligen US-Präsidenten Barack Obama, dem legendären Hercule-Poirot-Darsteller Sir David Suchet oder auch Oscar-Preisträger Matthew McConaughey. Darüber hinaus erwartet das Publikum in Deutschland und im europäischen Ausland erneut das beliebte Veranstaltungsformat „Christmas Garden“.

Detlef Kornett, Group CEO der DEAG: „Wir sind mit der Entwicklung im ersten Halbjahr 2025 sehr zufrieden. Die DEAG ist stark in den Bereichen Live Entertainment und Entertainment-Services positioniert. Unsere strategischen Weichenstellungen des vergangenen Jahres – insbesondere auch im Rahmen zentraler Transformationsprojekte – manifestieren sich nun in steigenden Umsätzen und Ergebnissen. Starke Finanzkennzahlen, Ticketverkäufe auf sehr hohem Niveau und ein prall gefüllter Veranstaltungskalender bilden eine starke Ausgangslage für nachhaltiges Wachstum in der zweiten Jahreshälfte 2025 und darüber hinaus.“

Der vollständige Halbjahresfinanzbericht 2025 steht auf der Unternehmenswebsite im Bereich „Investor Relations“ zum Download zur Verfügung.

Über DEAG

Die DEAG Deutsche Entertainment AG („DEAG“), 1978 in Berlin gegründet, ist ein führender Anbieter für Live Entertainment, Ticketing und Entertainment-Services in Europa.

Mit Konzerngesellschaften an 24 Standorten ist die DEAG in ihren Kernmärkten Deutschland, Großbritannien, Irland, der Schweiz, Dänemark, Spanien und Italien präsent. Als Live-Entertainment-Dienstleister mit integriertem Geschäftsmodell und einem starken internationalen Partnernetzwerk verfügt die DEAG über umfassende Expertise in der Konzeption, Organisation, Vermarktung und Durchführung von Live-Events aller Genres und Größenordnungen.

Der Bereich Live Entertainment umfasst die Kerngeschäftsfelder Music – darunter Rock/Pop, einschließlich Urban und Electronic Dance Music, Classics & Jazz – und Non-Music, wie Spoken Word & Literary Events und Family-Entertainment. Jährlich organisiert die DEAG über 6.000 Veranstaltungen und setzt mehr als 10 Mio. Tickets um – ein stetig wachsender Anteil davon über die Ticketing-Plattformen der DEAG-Gruppe: myticket.de, myticket.at, myticket.co.uk, gigantic.com und tickets.ie.

Live Entertainment für alle Generationen und Zielgruppen, die Erschließung internationaler Märkte und die Stärkung des Ticketing-Bereichs sind zentrale Bausteine für die kontinuierliche Weiterentwicklung der DEAG.

Investor & Public Relations

Axel Mühlhaus, edicto GmbH

Eschersheimer Landstraße 42

60322 Frankfurt am Main

Tel: 0049 69 905505-52

E-Mail: deag@edicto.de

