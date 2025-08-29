Werbung ausblenden
Diese Unternehmen bringen heute Zahlen

Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 29.08.2025

onvista · Uhr
KI

Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 29. August 2025, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.

Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock

Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.

Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern

UnternehmenFinanzbericht
Alibaba (ADR)Bericht 1. Quartal 2026
Avance Gas HoldingBericht 2. Quartal 2025
Bank of China HBericht 2. Quartal 2025
BYD ElectronicBericht 2. Quartal 2025
China Construction Bank HBericht 2. Quartal 2025
CoinShares InternationalBericht 2. Quartal 2025
COSCO Shipping Holdings HBericht 2. Quartal 2025
Deufol SEBericht 2. Quartal 2025
First GrapheneBericht Geschäftsjahr 2025
FrontlineBericht 2. Quartal 2025
Guangzhou AutomobileBericht 2. Quartal 2025
ICBCBericht 2. Quartal 2025
LaiqonBericht 2. Quartal 2025
sinoBericht 3. Quartal 2025
ZinzinoBericht 2. Quartal 2025

Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.

