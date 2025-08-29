Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 29.08.2025
onvista · Uhr
Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 29. August 2025, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.
Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.
Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern
|Unternehmen
|Finanzbericht
|Alibaba (ADR)
|Bericht 1. Quartal 2026
|Avance Gas Holding
|Bericht 2. Quartal 2025
|Bank of China H
|Bericht 2. Quartal 2025
|BYD Electronic
|Bericht 2. Quartal 2025
|China Construction Bank H
|Bericht 2. Quartal 2025
|CoinShares International
|Bericht 2. Quartal 2025
|COSCO Shipping Holdings H
|Bericht 2. Quartal 2025
|Deufol SE
|Bericht 2. Quartal 2025
|First Graphene
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Frontline
|Bericht 2. Quartal 2025
|Guangzhou Automobile
|Bericht 2. Quartal 2025
|ICBC
|Bericht 2. Quartal 2025
|Laiqon
|Bericht 2. Quartal 2025
|sino
|Bericht 3. Quartal 2025
|Zinzino
|Bericht 2. Quartal 2025
Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.
