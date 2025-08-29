Werbung ausblenden

Highlight Event and Entertainment AG veröffentlicht Ergebnisse für das erste Halbjahr 2025

EQS Group · Uhr

Highlight Event and Entertainment AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis
Highlight Event and Entertainment AG veröffentlicht Ergebnisse für das erste Halbjahr 2025

29.08.2025 / 17:55 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Pratteln, 29. August 2025

Halbjahresbericht 2025

Highlight Event and Entertainment AG veröffentlicht Ergebnisse für das erste Halbjahr 2025

  • Der Konzernumsatz lag bei 156,5 Mio. CHF (Vorjahr: 182,9 Mio. CHF).
  • Das Betriebsergebnis (EBIT) betrug aufgrund von einmaligen Sondereffekten und ausserordentlichen operativen Kosten -31,0 Mio. CHF (Vorjahr: -9,9 Mio. CHF).
  • Das Konzernperiodenergebnis lag bei -35,7 Mio. CHF (Vorjahr: -19,2 Mio. CHF).
  • Die Eigenkapitalquote betrug 22,4 % (31. Dezember 2024: 26,3%). Die konsolidierte Bilanzsumme reduzierte sich auf 784,7 Mio. CHF (31. Dezember 2024: 806,9 Mio. CHF).

Die Umsatzerlöse im Segment Film blieben mit 101,2 Mio. CHF nahezu konstant (-1,1 %), während der Umsatz im Segment Sport und Event aufgrund von einmaligen Sondereffekten mit 25,2 Mio. CHF niedriger lag als zum Ende des Vorjahres.

Das Eigenkapital betrug 175,6 Mio. CHF (31. Dezember 2024: 211,9 Mio. CHF) und die HLEE-Gruppe ist unverändert gut finanziert.

Für das zweite, traditionale stärkere Halbjahr wird aufgrund des weitgehenden Wegfalls von Sonderkosten und einer positiven Entwicklung auf der Umsatzseite eine wesentliche Verbesserung der Resultate erwartet.

Der detaillierte Halbjahresbericht 2025 ist unter https://www.hlee.ch/geschaeftsberichte abrufbar.

Die HLEE-Gruppe auf einen Blick

Angaben für den Konzern nach IFRS

in Mio. CHF01.01. bis 30.06.202501.01. bis 30.06.2024Abw. in %
Umsatzerlöse156,5182,9-14,4
EBIT-31,0-9,9n/a
Konzernperiodenergebnis-35,7-19,2n/a
Ergebnisanteil Anteilseigner-15,6-12,4n/a
Ergebnis je Aktie (in CHF)-1,20-0,95n/a
Segmentumsatz   
Film101,2102,3-1,1
Sport und Event55,380,5-31,3
Segmentergebnis   
Film-4,2-1,8n/a
Sport und Event-23,5-4,7n/a
in Mio. CHF30.06.202531.12.2024Abw. in %
Bilanzsumme784,7806,9-2,7
Eigenkapital175,6211,9-17,1
Eigenkapitalquote (%)22,426,3-3,9 Punkte
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten297,9282,35,5
Zahlungsmittel und
Zahlungsmitteläquivalente		17,016,91,1

Kontakt:

Highlight Event and Entertainment AG

Investor Relations

Netzibodenstrasse 23b

CH-4133 Pratteln

Tel.: +41 41 226 05 97

Fax: +41 41 226 05 98

info@hlee.ch

http://www.hlee.ch

Ende der Adhoc-Mitteilung

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Highlight Event and Entertainment AG
Netzibodenstrasse 23b
4133 Pratteln
Schweiz
Telefon:+41 41 226 05 97
Fax:+41 41 226 05 98
E-Mail:info@hlee.ch
Internet:www.hlee.ch
ISIN:CH0003583256
Valorennummer:896040
Börsen:SIX Swiss Exchange
EQS News ID:2190966
Ende der MitteilungEQS News-Service

2190966 29.08.2025 CET/CEST

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Highlight Event and Entertainment
Werbung ausblenden

onvista Premium-Artikel

Trading-Impuls
Dieser Nasdaq-100-Wert bietet Short-Chancen27. Aug. · onvista
Dieser Nasdaq-100-Wert bietet Short-Chancen
Chartzeit Eilmeldung
Änderung bei Nvidia und zwei Neukäufe27. Aug. · onvista
Änderung bei Nvidia und zwei Neukäufe
Gea und Scout24 vor Aufstieg?
So schlugen sich die jüngsten Dax-Neulinge26. Aug. · onvista
Jemand geht vor dem Dax-Logo vorbei.
Weitere Artikel

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Werbung ausblenden