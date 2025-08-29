Highlight Event and Entertainment AG veröffentlicht Ergebnisse für das erste Halbjahr 2025
Pratteln, 29. August 2025
Pratteln, 29. August 2025
Halbjahresbericht 2025
Highlight Event and Entertainment AG veröffentlicht Ergebnisse für das erste Halbjahr 2025
- Der Konzernumsatz lag bei 156,5 Mio. CHF (Vorjahr: 182,9 Mio. CHF).
- Das Betriebsergebnis (EBIT) betrug aufgrund von einmaligen Sondereffekten und ausserordentlichen operativen Kosten -31,0 Mio. CHF (Vorjahr: -9,9 Mio. CHF).
- Das Konzernperiodenergebnis lag bei -35,7 Mio. CHF (Vorjahr: -19,2 Mio. CHF).
- Die Eigenkapitalquote betrug 22,4 % (31. Dezember 2024: 26,3%). Die konsolidierte Bilanzsumme reduzierte sich auf 784,7 Mio. CHF (31. Dezember 2024: 806,9 Mio. CHF).
Die Umsatzerlöse im Segment Film blieben mit 101,2 Mio. CHF nahezu konstant (-1,1 %), während der Umsatz im Segment Sport und Event aufgrund von einmaligen Sondereffekten mit 25,2 Mio. CHF niedriger lag als zum Ende des Vorjahres.
Das Eigenkapital betrug 175,6 Mio. CHF (31. Dezember 2024: 211,9 Mio. CHF) und die HLEE-Gruppe ist unverändert gut finanziert.
Für das zweite, traditionale stärkere Halbjahr wird aufgrund des weitgehenden Wegfalls von Sonderkosten und einer positiven Entwicklung auf der Umsatzseite eine wesentliche Verbesserung der Resultate erwartet.
Der detaillierte Halbjahresbericht 2025 ist unter https://www.hlee.ch/geschaeftsberichte abrufbar.
Die HLEE-Gruppe auf einen Blick
Angaben für den Konzern nach IFRS
|in Mio. CHF
|01.01. bis 30.06.2025
|01.01. bis 30.06.2024
|Abw. in %
|Umsatzerlöse
|156,5
|182,9
|-14,4
|EBIT
|-31,0
|-9,9
|n/a
|Konzernperiodenergebnis
|-35,7
|-19,2
|n/a
|Ergebnisanteil Anteilseigner
|-15,6
|-12,4
|n/a
|Ergebnis je Aktie (in CHF)
|-1,20
|-0,95
|n/a
|Segmentumsatz
|Film
|101,2
|102,3
|-1,1
|Sport und Event
|55,3
|80,5
|-31,3
|Segmentergebnis
|Film
|-4,2
|-1,8
|n/a
|Sport und Event
|-23,5
|-4,7
|n/a
|in Mio. CHF
|30.06.2025
|31.12.2024
|Abw. in %
|Bilanzsumme
|784,7
|806,9
|-2,7
|Eigenkapital
|175,6
|211,9
|-17,1
|Eigenkapitalquote (%)
|22,4
|26,3
|-3,9 Punkte
|Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten
|297,9
|282,3
|5,5
|Zahlungsmittel und
Zahlungsmitteläquivalente
|17,0
|16,9
|1,1
