Amazon profitiert von Cloud – Updates zu Apple und Coinbase

Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:
Coinbase – Ergebnisse im Detail
Die frischen Zahlen zeigen, wie stark Derivate und Service-Umsätze mittlerweile das gesamte Geschäftsmodell von Coinbase verändern. Spannend vor allem: Wo die Skaleneffekte jetzt wirklich sichtbar werden.
Apple – Services als Stabilitätsanker
Solide Entwicklung, klare Wachstumsfelder und ein Blick auf das kommende Quartal. Besonders interessant: welche Rolle KI künftig im Produkt-Ökosystem von Apple spielen soll.
Amazon – AWS beschleunigt wieder
Das Cloud-Geschäft von Amazon gewinnt Tempo zurück. Außerdem: Wie die Retail-Sparte neu strukturiert wird und warum der Markt das Thema Margen derzeit genau beobachtet.
