W​e​r​b​u​n​g ausblenden
Märkte heute 31.10.2025

Amazon profitiert von Cloud – Updates zu Apple und Coinbase

onvista · Uhr
KI

In diesem Video geht es um folgende Aktien: Circus, Fuchs, Kion, Netflix, Eli Lilly, Roblox, Roku, Reddit, Coinbase, Apple, Amazon.

Artikel teilen:

Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:

Coinbase – Ergebnisse im Detail

Die frischen Zahlen zeigen, wie stark Derivate und Service-Umsätze mittlerweile das gesamte Geschäftsmodell von Coinbase verändern. Spannend vor allem: Wo die Skaleneffekte jetzt wirklich sichtbar werden.

Apple – Services als Stabilitätsanker

Solide Entwicklung, klare Wachstumsfelder und ein Blick auf das kommende Quartal. Besonders interessant: welche Rolle KI künftig im Produkt-Ökosystem von Apple spielen soll.

Amazon – AWS beschleunigt wieder

Das Cloud-Geschäft von Amazon gewinnt Tempo zurück. Außerdem: Wie die Retail-Sparte neu strukturiert wird und warum der Markt das Thema Margen derzeit genau beobachtet.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
D
DAX
Amazon
Apple
Coinbase
Netflix
Eli Lilly and Company
BNP Paribas
Circus
Kion
Reddit
Roblox
Roku
Fuchs
D
DAX (Kursindex)

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Nachkauf-Zertifikate
Kurse zu hoch? So kannst du trotzdem einsteigenheute, 11:00 Uhr · onvista
Chartzeit Eilmeldung
Chartzeit Investment-Depot: ein Verkauf und eine neue Positiongestern, 16:07 Uhr · onvista
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden