Inflation in Deutschland zieht wieder an: 2,2 Prozent im August
dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Das Leben in Deutschland hat sich im August wieder stärker verteuert. Die Verbraucherpreise lagen um 2,2 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats - nach 2,0 Prozent Inflation im Juni und Juli, wie das Statistische Bundesamt auf Basis vorläufiger Zahlen mitteilt.
