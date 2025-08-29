Werbung ausblenden
Inflation in Deutschland zieht wieder an: 2,2 Prozent im August

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Quelle: Halfpoint/Shutterstock.com

Das Leben in Deutschland hat sich im August wieder stärker verteuert. Die Verbraucherpreise lagen um 2,2 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats - nach 2,0 Prozent Inflation im Juni und Juli, wie das Statistische Bundesamt auf Basis vorläufiger Zahlen mitteilt.

